Wolfgang Lanzinger kommt zurück: Pfarrer tritt Ruhestand in Oberwarngau an

Oberwarngau (Gemeinde Warngau) von oben mit der Kirche St. Johann Baptist, Blick Richtung Süden und Bundesstraße rechts. © Archiv/al

Pfarrer im Ruhestand gehen mitunter in den berühmten Unruhestand. In welchem Maß dies auch für Wolfgang Lanzinger gilt, will er selbst noch offen halten.

Holzkirchen – Ganz leise möchte er ankommen, sagt Lanzinger, so gehöre sich das für Ruhestandsgeistliche. Also keine große Feier. Gespannt sei er aber, wie sich die neue Lebensphase anfühlt, ergänzt der 69-Jährige. Ende August endet sein Berufsleben, das er die vergangenen zwölf Jahre als Pfarrer in Neufahrn (Landkreis Freising) verbracht hat. Davor wirkte er unter anderem in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) und Baldham (Landkreis Ebersberg) – und von 1982 bis 1988 als Jugendpfarrer im Landkreis Miesbach. Er wohnte damals in Bad Wiessee und Oberdarching. „Ich hoffe, dass mich von da noch ein paar Leute kennen“, sagt Lanzinger und lacht.

Lanzinger zieht ins Pfarrhaus

Sein neuer Wohnort wird ab September das Pfarrhaus in Oberwarngau sein. Seit Holzkirchens Pfarrer Gottfried Doll vor über einem Jahr dort ausgezogen ist, stand es leer. Jetzt freut sich Doll, dass das Haus wieder mit Leben gefüllt wird.

Wolfgang Lanzinger kommt zurück nach Oberwarngau. © mm

Pfarrer im Ruhestand arbeiten häufig in den Gemeinden mit, in denen sie ihren Ruhestand verbringen. Auch Lanzinger wird in Holzkirchen mithelfen, sagt Doll: bei Gottesdiensten, Taufen oder Beerdigungen. Er freue sich, dass mit Lanzinger ein neues Mitglied zum Holzkirchner Team stoße. Aber, ergänzt Doll, „Pfarrer Lanzinger soll auch seinen Ruhestand genießen“.

Helfen, wenn „Not am Mann“ ist

Für Lanzinger war es ein wichtiger Faktor, dass sich Doll die Zusammenarbeit vorstellen kann. So will er helfen, wenn „Not am Mann“ sei. Man werde dann sehen, wo er etwas tun kann. Er komme jedenfalls mit großer Offenheit. Und ein bisschen Neugier, gibt er zu. Ob es dann so leise zugeht, wie er es sich wünscht, wird sich sicher zeigen. Andreas Wolkenstein

