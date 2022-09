Wenn zwei „grün“ haben, scheppert‘s: Kollision in Otterfing

Von: Katrin Hager

Mindestens eine Ampel muss bei dem Unfall in Otterfing rot gezeigt haben - die Frage ist, bei welchem der beiden Fahrer (Symbolbild). © Stefan Sauer / picture alliance

Zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Ford ist es am Donnerstagabend an der Ampel in der Ortsmitte in Otterfing gekommen. Beide Fahrer behaupten, grün gehabt zu haben.

Otterfing - An der Ampelkreuzung Tegernseer Straße / Kreuzstraße in Otterfing hat es am Donnerstag gegen 19.40 Uhr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 38-jährige Otterfingerin mit ihrem VW aus Richtung Kreuzstraße kommend nach rechts in die Tegernseer Straße in Richtung Sauerlach abbiegen. Zeitgleich wollte 24-jähriger Ford-Fahrer aus Heilbronn aus Richtung Holzkirchen kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Sauerlach überqueren.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Um die Schuld gibt‘s allerdings Streit: Beide Unfallparteien waren laut Polizeibericht der Meinung, dass die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Grünlicht für die jeweilige Fahrtrichtung angezeigt hätte. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter 08024/90740 zu melden.

