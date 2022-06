A8: Betrunkener verursacht Unfall mit einer Verletzten

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Viele Blaulicht-Einheiten waren bei dem Unfall nahe der Anschlussstelle Weyarn im Einsatz © Patrick Seeger

Ein betrunkener Berufskraftfahrer hat auf der A8 nahe Weyarn einen Unfall mit einer Verletzten und gewaltigem Sachschaden verursacht. Mit seinem Führerschein ist der Mann nun wohl auch seinen Job los.

Weyarn - Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vorabend von Fronleichnam um 22.10 Uhr. Der 45-Jährige aus dem Stuttgarter Raum fuhr mit seinem VW auf der linken Spur Richtung Salzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Weyarn kam er nach links von der Fahrbahn ab, lenkte stark gegen und bremste. Dadurch schleuderte sein Wagen erst gegen die rechte Leitplanke - und zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 58-Jährigen aus der Region Lauf a.d. Pegnitz, der eine 56 Jahre alte Beifahrerin an Bord hatte. Diese wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Unfallverursacher und der Fahrer des am Unfall beteiligten Fahrzeugs dagegen blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht, weshalb dem Mann Blut abgenommen wurde. Wie viel Promille der Mann hatte, teilte die Polizei nicht mit.

Sie stellte seinen Führerschein sicher, was in diesem Fall weitreichende Folgen hat: Der Mann ist Berufskraftfahrer.

Durch den Unfall war die mittlere sowie die rechte Spur für etwa eine Stunde gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor Ort waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Autobahnmeisterei Holzkirchen sowie die Feuerwehr Weyarn, die den Verkehr absicherten und den Brandschutz sicherstellten.