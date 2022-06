A8/Weyarn: BMW brennt aus - Verkehr staut sich stundenlang

Auf der A 8 Richtung München bei Weyarn hat sich der Verkehr am Donnerstag drei Stunden lang auf bis zu sieben Kilometer Länge gestaut, nachdem ein BMW Feuer gefangen hatte.

Weyarn - Auf der A 8 Richtung München bei Weyarn hat sich der Verkehr am Donnerstag drei Stunden lang auf bis zu sieben Kilometer Länge gestaut, nachdem ein BMW Feuer gefangen hatte. Laut Polizeiangaben merkte der Fahrer des Pkw, ein 56-Jähriger aus dem Landkreis München, gegen 14.30 Uhr, dass sein Fahrzeug deutlich an Leistung verlor und lenkte dieses auf den Seitenstreifen. Dabei erblickte er bereits Qualm, der aus dem Motorraum aufstieg. Der Mann verließ sein Fahrzeug unbeschadet, bevor dieses vollständig ausbrannte. Die freiwillige Feuerwehr Weyarn rückte zur Brandbekämpfung aus. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Fahrbahnreinigung sperrten die Einsatzkräfte zwei von drei Fahrstreifen rund drei Stunden lang. Dadurch entstand der lange Rückstau. Am BMW sowie der Fahrbahn entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.