Ab März: Weyarn hat wieder eine Postagentur

In Weyarn können bald wieder Pakete in Auftrag gegeben werden. (Symbolbild)

Drei Monate ohne Annahmestelle

von Sebastian Schuch schließen

Wer in Weyarn Pakete abschicken wollte, der musste seit Dezember in einen Nachbarort fahren. Das ist jetzt vorbei, im März öffnet wieder eine Postagentur in der Klostergemeinde.