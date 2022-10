Acht syrische Migranten in Auto gepfercht: Polizei stoppt Schleuser kurz vor München

Von: Stephen Hank

Teilen

Die Bundespolizei in Rosenheim ermittelt gegen einen 42-jährigen Pkw-Fahrer mit deutscher Aufenthaltserlaubnis. Der Mann wird beschuldigt, mit seinem Auto acht syrische Migranten unter besonders gefährlichen Bedingungen von der Slowakei nach Deutschland geschleust zu haben. © Bundespolizei

Die Bundespolizei hat bei Weyarn einen Schleuser festgenommen. Der Mann hatte acht Landsleute in sein Fahrzeug gepfercht.

Weyarn ‒ Nach eigenen Angaben stoppten die Grenzfahnder in der Nacht auf Freitag am Autobahnparkplatz Seehamer See in Fahrtrichtung München einen mit neun Personen besetzten Pkw mit deutschem Kennzeichen. Lediglich der syrische Fahrer konnte sich mit einem Reiseausweis für Flüchtlinge und einer deutschen Aufenthaltserlaubnis ordnungsgemäß ausweisen.

Seine acht Mitfahrer hatten keine Papiere dabei. Eigenen Angaben zufolge handelte es sich ebenfalls um Syrer. Unter den offenkundig Geschleusten befanden sich neben sechs Männern im Alter zwischen 19 und 30 Jahren auch noch ein 13- und ein 17-Jähriger. Da der Pkw lediglich für sieben Insassen ausgelegt war, hatten die in den hinteren Fahrzeugbereich gezwängten Personen keine Möglichkeit mehr, sich anzugurten.

Schleusung führte über Türke, Serbien, Ungarn und die Slowakei

Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Bundespolizei in Rosenheim lag der Ausgangspunkt dieser beengten und gefährlichen Autofahrt in der Slowakei. Die Tour sollte in München enden. Allein für diese letzte Etappe habe jeder der acht Geschleusten tausend Euro zahlen müssen. Die gesamte organisierte Schleusung, die unter anderem über die Türkei, Serbien Ungarn und die Slowakei geführt haben soll, sei noch wesentlich teurer gewesen, so die Migranten.

(Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zwei Minderjährige dem Jugendamt übergeben

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die erwachsenen Syrer in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge gebracht. Die beiden Minderjährigen konnten der Obhut des Rosenheimer Jugendamtes anvertraut werden. Der mutmaßliche Schleuser, der mit einem festen Wohnsitz in Südbayern gemeldet ist, wurde auf richterliche Anordnung hin in München in Untersuchungshaft genommen.

Er beteuerte vorerst, seine Landsleute zufällig kennengelernt und aus purem Mitleid mitgenommen zu haben. Unter Berücksichtigung der festgestellten Umstände der Autofahrt wird gegen den 42-Jährigen wegen Einschleusens von Ausländern unter besonders gefährlichen Bedingungen ermittelt. Sollten sich die Ermittlungen bestätigen, stehe auch dieser Fall laut Rosenheimer Bundespolizei beispielhaft für das offenkundige Motto krimineller Schleuser: „Sicherheit egal ‒ Hauptsache viele!“

Immer wieder werden im Bereich Irschenberg und Weyarn Schleuser gestoppt., zuletzt gab es auch einen Fall am Tegernsee.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach, Holzkirchen und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Holzkirchen.