Arbeitsunfall in Weyarn: Drittes Opfer ist erstickt

Alle Versuche, die drei Männer zu retten, blieben erfolglos. © THOMAS PLETTENBERG

Nach Arbeitsunfall in Weyarn Ende Juli ist nun auch die Todesursache des dritten Opfers geklärt. Es ist erstickt.

Weyarn – Die bislang ungeklärte Todesursache des dritten Opfers des Arbeitsunfalls in Weyarn ist nun bekannt: Der Mann ist erstickt. Dies teilt das Polizeipräsidium Rosenheim auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dies hat die Obduktion ergeben. Die weiteren Umstände des Vorfalls bleiben derweil Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Wie berichtet, kam es am 25. Juli auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Gemeindebereich Weyarn zu dem folgenschweren Unfall, der drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren das Leben kostete – alle drei aktive Feuerwehrler. Bekannt ist laut Polizei, dass zunächst einer der Arbeiter in einen mit Wasser gefüllten Gullyschacht gestiegen war. Als seine Kollegen nichts mehr von ihm hörten, stiegen auch sie in den Schacht. Alle drei konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Während schon bald bekannt war, dass die 20- und 28-jährigen Männer ertranken, war die genaue Todesursache des 27-Jährigen zunächst unklar. Nun ist bekannt, dass er erstickt ist. Es steht die Vermutung im Raum, das auch seine Kollegen wegen Faulgasen und Sauerstoffmangel in dem Schacht das Bewusstsein verloren und dann ertranken. Zum Unfallhergang seien die Ermittlungen weiter am Laufen, erklärt eine Polizeisprecherin. Der Vorfall hatte in der Region Trauer und Bestürzung ausgelöst.