Auf der Autobahn: Baum fällt auf Sattelzug

Schock für einen 47-jährigen Ungarn: Während er auf der A8 fährt, fällt ein Baum auf seinen Lkw.

Die Polizei meldet: Am Dienstag gegen 13 Uhr befuhr ein ungarischer Kraftfahrer in einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrtrichtung Salzburg. Zwischen der Anschlussstelle Weyarn und dem Parkplatz Seehamer See fiel plötzlich aufgrund starker Windböen ein Baum von rechts in die Fahrbahn und prallte auf das Führerhaus des dort fahrenden 47-Jährigen. Hierbei zersplitterte die Windschutzscheibe der Sattelzugmaschine, wodurch sich der Fahrer leichte Schnittwunden im Gesicht zuzog. Für die Aufräumarbeiten sowie die Bergung des Sattelzugs mussten der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen für rund eine Stunde gesperrt werden, woraus ein circa sechs Kilometer langer Rückstau resultierte.