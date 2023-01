Ausblick Weyarn 2023: Raus aus der Abhängigkeit

Von: Christine Merk

Mit einem Generator zur Stromversorgung im Notfall wurde die Feuerwehr Weyarn ausgerüstet. Das Foto zeigt Kommandant Ralph Benda neben dem Gerät. Weitere Generatoren für anderen Feuerwehrhäuser folgen. Sie können damit bei einem Stromausfall als Anlaufstelle für Notrufe dienen. © zeigt Kommandant Ralph Benda neben dem Gerät. Weitere Generatoren für anderen Feuerwehrhäuser folgen. Sie können damit bei einem Stromausfall als Anlaufstelle für Notrufe dienen. Foto: Stefan Schweihofer

Weyarn hat sich bereits vor Jahren das Ziel vorgegeben, energieautark zu werden. Die bisherigen Bemühungen kommen der Kommune jetzt zugute: Das Thema Energie spielt 2023 eine große Rolle.

Weyarn – Mit gesetzlichen Neuerungen und zusätzlich der weltpolitischen Lage samt Auswirkungen steht die Gemeinde Weyarn im Jahr 2023 vor großen Herausforderungen, stellt Bürgermeister Leonhard Wöhr fest. Dabei beurteilt er die politischen Rahmenbedingungen als immer schwieriger werdend. „Die Kommunen bekommen mehr Aufgaben, aber nicht mehr Geld, um sie zu stemmen“, sagt er.

Kinder, Jugend, Senioren

In den Schulverbänden sowie für die Grundschule stehen Entscheidungen zur Ganztagesbetreuung an, für welche ab 2026 ein Rechtsanspruch besteht. „Man weiß, wann es kommt, aber nicht, wie es funktionieren soll“, sagt Wöhr. Bereits jetzt würden etwa 50 Prozent der Weyarner Grundschulkinder von den Kindergärten nachmittags betreut, das werde möglicherweise nicht ausreichen. Sorgen bereiten ihm auch die Krippenplätze, die mittlerweile zu wenige sind. Bei den Kindergartenplätzen ist zumindest eine Verbesserung in Sicht. „Die Erweiterungspläne für den katholischen Kindergarten liegen in München, wo sich das Ordinariat schon länger damit beschäftigt.“

An der Grundschule stehen der Einbau neuer Fenster und eine Sanierung der Fassade bevor. Die Verwaltung rechnet mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. Dass die Kinderbetreuung für die Kommunen einer der höchsten Posten im Haushalt ist, betonte Wöhr schon bei der Bürgerversammlung. „Wir geben einen Großteil unseres Geldes für Kinder aus.“

Mit Blick auf seine Senioren sollte Weyarn ein lange anvisiertes Ziel erreichen. Beim Alten Wirt plant Eigentümer Manfred Graf zwei Neubauten, unter anderem für ambulant betreute Senioren-Wohngruppen.

Eine attraktive Freizeitmöglichkeit könnte beim Sportgelände entstehen. Eine Privatinitiative von Bürgern möchte einen Pumptrack bauen. Die Gemeinde würde für einen gemeinnütziger Trägerverein das Grundstück zur Verfügung stellen.

Finanzen und Infrastruktur

Finanziell kann die Gemeinde auf eine ausgeglichene Kasse verweisen. „Es gibt reichere Gemeinden, aber wir sind mit dem, was wir einnehmen und ausgeben im Ergebnis etwa in der Waage“, sagt Wöhr. Weil die Gewerbesteuer 2022 ohne Einbruch ausfiel, muss Weyarn heuer allerdings gut 2,8 Millionen Euro Kreisumlage zahlen.

Die Gewerbebetriebe, denen diese Einnahmen zu verdanken sind, stellen den Gemeinderat vor eine weitere Aufgabe: zu überlegen, wo erweiterungswillige Betriebe dafür Platz finden.

In der Infrastruktur stehen einige Investitionen an. Die Wasserleitungen zwischen Holzolling und Naring sowie in Großseeham an der Hauptstraße müssen erneuert werden. Außerdem ist Weyarn beteiligt an Investitionen in der Kläranlage von Feldkirchen-Westerham, wohin die Abwässer fließen. Ein großer Unsicherheitsfaktor bleiben steigende Bau- und Materialkosten. Ein Glücksfall ist es deshalb, dass das Staatliche Bauamt die Asphaltierung des Radwegs zum Bahnhof in Unterdarching übernimmt.

Für den Radweg nach Miesbach hat Wöhr positive Signale bei Grundstücksverhandlungen erhalten. Hier sollen die Verhandlungen für den Teilabschnitt Kleinpienzenau bis zur Unterführung Kiesgrube zum Abschluss gebracht werden, sodass das Straßenbauamt eine Teilrealisierung vornehmen kann.

Energie

Strom sparen ist mit dem Krieg in der Ukraine ein noch größeres Thema geworden. Zugute kommt der Gemeinde Weyarn, dass sie sowie die Bürgersolargesellschaft bereits PV-Anlagen betreiben. Auf den Dächern von Grundschule und Bauhof werden heuer weitere Anlagen installiert. Außerdem sind bereits alle Straßenleuchten auf LED-Technik umgestellt. Bürgermeister Wöhr hofft, dass mit den jüngsten Steueranreizen noch mehr Menschen beispielsweise in PV-Anlagen investieren. Um einen zusätzlichen Anreiz zu geben, übernimmt die Gemeinde bis Ende des Jahres den Eigenbetrag für eine vom Landratsamt angebotene Vor-Ort-Beratung.

Der Gemeinderat wird sich zusätzlich mit Möglichkeiten von Windkraft beschäftigen. Im Moment wird dies im Arbeitskreis Energie und Energieausschuss bearbeitet, informiert der Bürgermeister. Die entscheidende Frage sei: „Wie gehen wir mit dem Thema um?“ Der Gemeinderat wird bereits in der Januarsitzung einen Beschluss fassen müssen, kündigt er an. Sollte es auf Gemeindegebiet eine geeignete Fläche für ein Windrad geben, so will die Kommune dies bevorzugt mit den Bürgern umsetzen. Beim Nahwärmenetz ist die Gemeinde bereits in der „Prüfphase“, nämlich, ob eine Erweiterung möglich ist.

Notfallvorsorge

Um für Starkregenereignisse besser gerüstet zu sein, hat die Gemeinde die Zusage für einen Zuschuss aus einem Sonderprogramm, mit dem eine Untersuchung von Maßnahmen gefördert wird. Die Ausschreibung wird heuer erfolgen. Zudem wurde die Feuerwehr Weyarn mit einem Generator ausgerüstet, für die restlichen Feuerwehrhäuser sind Geräte bestellt und werden heuer geliefert. Die Feuerwehrhäuser können so bei einem Stromausfall als Anlaufstellen für Notrufe dienen. Die Feuerwehren werden vermutlich neue digitalfunkfähige Piepser brauchen. Die Sirenen werden 2023 ebenfalls auf digitalen Empfang umgerüstet werden.

