Benefizkonzert: Laut für die Ukraine, gegen den Krieg

Von: Katrin Hager

Punk und Metal für den guten Zweck: Die Bieramiden mit (v.l.) Christoph Prochazka, Sebastian Eibach, Nikolaus Ruml, Carlos Lischka laden zum Benefizgig. © Pia von Miller

Laut gegen den Krieg und für die Ukraine wird‘s am Freitag in der Weyhalla in Weyarn: Die Bieramiden haben ein Benefizkonzert organisiert.

Weyarn – Das Schicksal der Menschen in der Ukraine hat Christoph Prochazka tief getroffen. Der Sänger und Bassist der bayerischen Punk-Band Bieramiden wäre am liebsten selbst an die ukrainische Grenze gefahren, um persönlich zu helfen. „Aber mit der Arbeit geht das nicht“, sagt er. Tatenlos bleiben will er dennoch nicht, sondern etwas tun gegen die Ohnmacht. „Deshalb ist es jetzt Hilfe für Helfer geworden“, sagt Prochazka. Für Freitag, hat er ein Benefizkonzert in der Weyhalla in Weyarn auf die Beine gestellt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt 2G.

Am Donnerstag hat Prochazka beschlossen, einen Gig für die Ukraine auf die Beine zu stellen. „Es liegt eine äußerst bedrückende Stimmung auf allem“, sagt Prochazka. „Man will trotzdem was tun.“ Bei befreundeten Bands stieß er damit gleich auf Begeisterung. Beim Konzert dabei sind damit nicht nur die Bieramiden selbst, sondern auch die artverwandten Punkrocker von V:O:I und die jungen Metaller von Square Punch.

Bitte um großzügige Spenden für Ukraine-Nothilfe

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Dafür bitten die Bands aber um großzügige Spenden. „Rascheln ist seliger denn klimpern“, macht Prochazka deutlich. Außerdem beteiligen sich die beiden jungen Künstlerinnen Anna Obermüller (NestaLettering) und Pia von Miller an der Aktion, zeigen einige ihrer Arbeiten und haben auf die Schnelle sogar noch ein paar Kreationen für das Benefizkonzert gefertigt, die für den guten Zweck verkauft werden. Weyhalla-Wirt Girgl Ertl ist ebenfalls gern dabei. So kann der gesamte Erlös des Abends gespendet werden, erklärt Prochazka. Konkret geht er an die Ukraine-Nothilfe des Roten Kreuzes. Infos gibt es auch auf der Weyhalla-Homepage.

ag