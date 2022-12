BMW fliegt in Dach des Wertstoffhofs: Weyarnerin (58) von Feuerwehr aus Wrack befreit

Spektakulärer Unfall an Heiligabend

Spektakulärer Unfall an Heiligabend: Gegen Mitternacht verlor eine Weyarnerin (58) die Kontrolle über ihren BMW, schoss über eine Wiese und landete im Dach des Weyarner Wertstoffhofs. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen – und hatte Glück, dass ihr Auto einen automatischen Rettungsruf absetzte.

Weyarn – Wo soll hier ein Unfall sein? Ralph Benda, Kommandant der Feuerwehr Weyarn, hatte am späten Heiligabend eine Alarmierung aus dem Tiefschlaf geweckt. „BMW verunglückt zwischen Wattersdorf und Bruck“, lautete die Meldung. Fünf Fahrzeuge mit 21 Aktiven rückten aus. „Wir sind die Strecke abgefahren und haben erst mal nichts gefunden“, berichtet Benda. Bis jemandem die Spuren in der Wiese auffielen. „Und aus dem Dach des Wertstoffhofs hat ein Rücklicht geleuchtet“, sagt Benda, „tatsächlich steckte ein Auto im Dach.“ Eine ungewöhnliche Rettungsaktion lief an.

Wie die Polizei berichtet war die Fahrerin des weißen BMW X 3, eine 58-jährige Frau aus der Gemeinde Weyarn, kurz vor Mitternacht alleine auf der Kreisstraße MB 18 von Weyarn in Richtung Seehamer See unterwegs. Nach Wattersdorf verlor sie in einer schärferen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Der BMW ratterte geradeaus etwa 100 Meter über eine Wiese, schoss durch ein Gestrüpp und schlug nach kurzem Flug im Dach des unterhalb liegenden Vivo-Betriebsgebäudes am Weyarner Wertstoffhof ein.

Feuerwehr musste Fahrertür entfernen

Beim Aufprall zog sich die Fahrerin nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen zu. „Sie war ansprechbar“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Benda. Der Wagen steckte „kopfüber“ im Dach, er war zwischen Dach und Boden des Betriebsgebäudes hängen geblieben. Zunächst mussten die Einsatzkräfte ein Tor mit dem Trennschleifer öffnen, um zur Verletzten zu gelangen. Mithilfe von hydraulischem Gerät wurde die Fahrertür entfernt, um die Frau aus dem Wrack zu befreien. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus Agatharied.

Den Notruf hatte die Schwerverletzte nicht selber abgesetzt, sondern ein durch den Aufprall ausgelöstes automatisches Rettungssignal („e-Call“) des Wagens. Laut EU-Verordnung müssen Hersteller seit März 2018 alle Neuwagen serienmäßig mit diesem Notrufsystem ausstatten. „Ohne den schnellen Notruf hätte es für die Frau anders ausgehen können“, vermutet Benda. Womöglich wäre der Unfall erst bei Tageslicht bemerkt worden. „Schon die Kälte wäre für die Verletzte ein Problem geworden“, glaubt Benda. Warum die Frau die Kontrolle über den Wagen verlor, ist laut Polizei noch unklar.

Der BMW ist ein Totalschaden, der auf 20 000 Euro geschätzt wird. Ein Autokran der Firma Waldschütz hob das Wrack noch in der Nacht aus dem Dach. Der Schaden am Vivo-Gebäude dürfte sich auf 30 000 Euro belaufen.

Zur Unterstützung der Weyarner Kameraden rückten die Feuerwehren aus Feldkirchen-Westerham (drei Fahrzeuge) und Reichersdorf (sechs Aktive) mit aus. Laut Benda war der Heiligabend-Einsatz erst gegen 2.30 Uhr beendet.

