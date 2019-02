Bus-Shuttle von Weyarn an den Darchinger Bahnhof: Darum verzögert sich der Start

Mit der Fahrt auf der Überholspur wurde es nichts: Der Shuttle-Bus zwischen Weyarn und dem Bahnhof in Darching steckt im Stau. Seit Anfang des Monats sollte der Testbetrieb laufen. Eigentlich.

Weyarn – Die Fahrgäste müssen sich weiter gedulden. Eigentlich sollte seit Anfang Februar ein Shuttle-Bus zwischen Weyarn und dem Bahnhof in Darching verkehren. Probeweise für zwei Wochen. Doch die Busse lassen auf sich warten.

Wie Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr auf Anfrage erklärt, nimmt das Projekt einen bürokratischen Umweg. „Wir haben gedacht, wir kommen ohne Genehmigung aus“, sagt er. Ein Zahn, den die Regierung von Oberbayern, der das Vorhaben vorgelegt werden musste, der Gemeinde gezogen hat. Wöhr: „Es ist erheblich aufwendiger als gedacht.“

Der Elan des Arbeitskreises Energie und Umwelt wird damit ausgebremst. Er hatte den Shuttle-Bus angeschoben. Die Idee war es, Pendlern zu Stoßzeiten morgens wie abends eine zusätzliche Alternative zur RVO-Linie 9561 zu bieten, die über Weyarn die Bahnhöfe in Darching und Holzkirchen anfährt. Der reguläre Betrieb sei für Fahrgäste „nicht so attraktiv“, sagt Wöhr, dessen Gemeinde laut eines Strukturgutachtens des Planungsverbandes Region Oberland eine der am schlechtesten angebundenen im Landkreis Miesbach ist.

Ein Umstand, den Gemeinde und Arbeitskreis mit dem Shuttle beheben wollen. Die Busse sollten, abgestimmt auf Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Bayerischen Oberlandbahn in Darching, den regulären RVO-Takt verdichten. Acht zusätzliche Busse täglich, schätzt Wöhr, braucht es dafür. Eine Umfrage des Arbeitskreises Energie und Umwelt habe ergeben, dass der Wunsch an einer solchen Taktverdichtung seitens der Bürger durchaus bestehe.

Ob interessierte Pendler das Angebot tatsächlich wahrnehmen, sollte die zweiwöchige Testphase ermitteln. Der Plan: Der Arbeitskreis, der den Probelauf aus seinem Budget finanziert, erhebt Fahrgastzahlen und Auslastung der Busse zu verschiedenen Uhrzeiten. Erste Angebote für den Test habe man bei Busunternehmen bereits eingeholt, sagt Wöhr.

Angelaufen ist das Projekt trotzdem nicht. Aus einem einfachen Grund: Gemäß Paragraf 42 des Personenbeförderungsgesetzes handelt es sich beim Shuttle-Bus um klassischen Linienverkehr. „Für eine Linie brauchen wir eine Genehmigung“, seufzt Wöhr – selbst, wenn diese nur knapp zwei Wochen verkehrt. Bevor die Regierung von Oberbayern jedoch ihr Okay geben kann, muss der RVO als Konzessionsinhaber für den Linienverkehr im Landkreis sein Einverständnis geben. „Die Gespräche laufen“, sagt Wöhr. Zu konkreten Inhalten will er sich deswegen nicht äußern.

Bis alle Verhandlungen beendet und alle bürokratischen Hürden überwunden sind, braucht es Zeit und Geduld. Die Initiatoren lassen sich nicht entmutigen. „Wir verlieren unser Ziel, das Projekt Bus-Shuttle zu realisieren, nicht aus den Augen“, bekräftigt der Arbeitskreis Energie und Umwelt jüngst im „Gmoablattl“. Und das, obwohl „unser Bürgerengagement und die innovativen Anstöße durch Bürokratie ausgebremst werden“.

Auch der Bürgermeister gibt sich trotz Verzögerung optimistisch, das Shuttle früher oder (eher) später auf die Straße zu bekommen. Bestenfalls sogar langfristig. Die im Testlauf erhobenen Daten, erläutert Wöhr, reicht die Gemeinde nämlich an den Landkreis weiter. In der Hoffnung, dass sie die Forderung nach einer langfristigen Taktverdichtung zwischen Weyarn und Darching untermaueren – und somit die zusätzlichen Busse im Verkehrskonzept für den Öffentlichen Personennahverkehr Beachtung finden, das der Landkreis erarbeitet.

fp

Lesen Sie auch: Lkw kippt um: Chaos auf der A8 - Schweinehälften müssen umgeladen werden

Rubriklistenbild: © THOMAS PLETTENBERG