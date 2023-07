Das „Wunder von Weyarn“

Von: Joshua Eibl

Die beiden Nachkommen vor dem Grab der Familie Schlickenrieder: Enkelinnen Nikolina Lazarevic und Sabine Strauß (geborene Schlickenrieder). © Christian Scholle

Nikolina Lazarevic kann die Tränen nicht zurückhalten. Ihr ist gelungen, was ihrem Großvater verwehrt blieb. Ein Wiedersehen mit einer Familie in Weyarn nach vielen Jahrzehnten.

Weyarn – Denkt Nikolina Lazarevic an ihren Großvater Nikola, kommen ihr unvermittelt die Tränen – obwohl sie diesen nie kennengelernt hat. Viele Jahre hatte der Bosnier den Kontakt nach Deutschland gesucht, ehe er 1989 starb, ohne dass ihm sein Vorhaben geglückt wäre. Letzteres ist nun Enkelkind Nikolina gelungen. Nach aufwendiger Recherche hat sie die Familie Schlickenrieder in Weyarn ausfindig gemacht – und besucht.

Bosnier gerät 1941 in Kriegsgefangenschaft und wird zur Zwangsarbeit geschickt

Nikolina Lazarevics Großvater wurde 1919 in dem 450-Einwohnerdorf Hotanj im heutigen Bosnien und Herzegowina geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er von der Arme des Königreichs Jugoslawien rekrutiert. 1941 wurde seine Militäreinheit gefangen genommen und Lazarevic ins bayerische Moosburg deportiert. Im größten Gefangenenlager Deutschlands bekommt er die Gefangenennummer 89068 und wird kurze Zeit später zur landwirtschaftlichen Zwangsarbeit geschickt – nach Weyarn.

Zwangsarbeiter wird behandelt wie ein Mitglied der eigenen Familie

Dort kommt Lazarevic bei Familie Schlickenrieder unter, Gast- und Landwirtschaftsleute. Doch für die Familie ist er kein Kriegsgefangener: „Die Schlickenrieders behandelten ihn wie einen Menschen und sogar wie ein Teil ihrer eigenen Familie“, sagt Nachfahrin Nikolina. Ihr Opa habe die schöne Zeit „unglaublich geschätzt“. Seine Aufgaben unterschieden sich nicht wesentlich von denen in seiner Heimat. Er kümmerte sich um das Anwesen der Schlickenrieders, speziell die Pferde hatten es ihm angetan: „Die edlen Tiere erwähnte mein Opa oft in seinen Erzählungen“, berichtet die Enkelin. Nikola Lazarevic habe seiner Familie einst berichtet: „Die Pferde hörten auf mich, als ob es meine eigenen wären.“. Auch die sonntäglichen Kirchenbesuche machten sie zusammen. Gegen Ende des Jahres durfte Lazarevic schließlich zurück in seine Heimat, in der er bis zu seinem Tod 1989 blieb.

Nur eine Notiz hat der Opa hinterlassen: Die Recherche beginnt

Doch vergessen konnte er seine Zeit in Deutschland nicht: Er wollte unbedingt den Kontakt zu der Familie in Deutschland wieder aufnehmen. Sein Wunsch blieb unerfüllt, doch seine Nachfahren machten es sich zur Aufgabe, dieses Kapitel zu Ende zu schreiben. Gemeinsam mit Nikolinas Onkel begann eine langatmige Suche mit ungewissem Ausgang: Einzig eine Notiz half den Angehörigen bei der Suche. Darauf festgehalten: Nikolas’ Lagernummer, der unvollständige Name der aufnehmenden Familie sowie ein nicht identifizierbarer Ortsname waren auf dem Blatt zu lesen.

Der Dank soll übermittelt werden - und wenn es nur am Grab sein kann

Doch ans Aufgeben dachten die Angehörigen zu keinem Zeitpunkt. Sie wurden getrieben von dem Bedürfnis, der deutschen Familie im Namen des Opas zu danken, auch wenn es nach über 80 Jahren nur noch am Grab sein konnte. Nach monatelanger Suche wurde die Familie an das Bundesarchiv in Berlin verwiesen. Über dieses fanden sie den Namen des Dorfes im Oberland heraus: Weyarn. Im selben Jahr fuhr Enkelin Nikolina – sie lebt inzwischen in Deutschland – auf dem Weg nach Schliersee durch Weyarn. „Damals ahnte ich noch nicht, dass hier mein Opa gelebt hat: Der Zufall ist unglaublich.“ Die Tatsache, dass die 31-Jährige den besuchten Ort schon einmal gesehen hat, beschäftigt sie immer noch: „Wahnsinn wie groß die Welt ist, und doch so klein.“ Die Angehörigen schrieben einen Brief an den Weyarner Frauenbund in der Hoffnung, einen Kontakt zu der Familie herzustellen.

Treffen der Enkelinnen auf dem Friedhof

Mit Erfolg: 80 Jahre nach der ersten Begegnung trafen sich die zwei Familien wieder. Die Enkelinnen Nikolina Lazarevic und Sabine Strauß besuchten unlängst das Grab der Schlickenrieders in Weyarn. „Ein bissl gehören wir doch zusammen“, sagte Sabine Strauß zu der Zusammenkunft. Strauß zeigte Nikolina endlich den Ort, in dem ihr Großvater gelebt hatte. Nikolina wollte sich vor allem im Namen der ganzen Familie bedanken: „Meine Familie wird nie nach Deutschland kommen. Dieses Treffen ist eine Art Abschluss, den mein Opa nie bekam“, sagte die Enkelin und legte zwei Kerzen am Grab ab. Strauß findet, dass diese Begegnung das „Wunder von Weyarn“ sei.