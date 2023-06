Die Botschaft heißt Lebensfreude: Alex Aziz präsentiert sein erstes Musikkabarett

Von: Katrin Hager

Er hat sich ins Leben zurückgekämpft: Alex Aziz Tchelebi, früher Frontmann der Miesbacher Band Strawanza, konnte nach Erkrankung und Hirnoperation nicht einmal mehr sprechen. Heute singt er wieder – und zwar vom Glück im Leben. © privat

Glück ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Davon kann Alex Aziz Tchelebi, der sich nach schwerer Krankheit zurück ins Leben kämpfte, mehr als ein Liedchen singen. Nun präsentiert er sein erstes Musikkabarett.

Weyarn – Er sei „stonewashed“, sagt Alex Aziz Tchelebi selbst über sich. Der 59-Jährige – aufgewachsen im Chiemgau, der Vater Syrer, die Mutter Bayerin – hat schon einiges durchgemacht in seinem Leben. Dass er am morgigen Freitag mit seinem ersten Solo-Musikkabarett in der Weyhalla auf der Bühne steht, ist alles andere als selbstverständlich. Fünf Jahre ist es her, dass er am Gehirn operiert werden musste, nicht schlucken oder reden, geschweige denn singen und Instrumente spielen konnte. Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb ist Tchelebi jemand, der vom Glück zu erzählen weiß. Genau das macht er nun – mit viel Musik. „Glücksentschieden“ heißen Programm und CD.

Das Glück im Leben – eine Entscheidung? Tchelebi ist davon überzeugt. Wäre er es nicht, er wäre wohl nicht so gründlich ins Leben zurückgekehrt.

Nach einer Hirn-OP musste er alles neu lernen

Der 59-Jährige, der nach Stationen in Miesbach und Waakirchen inzwischen in Bad Tölz lebt, hat sich noch nie unterkriegen lassen. In seiner Kindheit musste er schon mal am Gehirn operiert werden, war vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr gelähmt. Seine Mutter blieb hartnäckig, sorgte dafür, dass der Sohn trotz aller Beschwerlichkeit am Ball blieb.

Tchelebi schaffte es aus dem Rollstuhl, wurde Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge und leidenschaftlicher Musiker: Er spielt elf Instrumente. In Bands wie Strawanza stand er auf der Bühne, arbeitet auch als Musiktherapeut.

Erfahrung aus der Kindheit gab ihm Kraft für die Reha

Die Erfahrung, es schon mal geschafft zu haben, war entscheidend, dass er sich nach seiner neuerlichen OP 2018 nicht hängen ließ, meint Tchelebi. „Ich konnte nicht mehr gehen, reden, schlucken – gar nichts mehr.“ Das Wissen, dass er es aus einer solchen Situation schon mal geschafft hatte, gab ihm Kampfgeist für die Reha.

Heute kann er wieder normal gehen, sprechen, singen. Tchelebi arbeitet auch wieder in seinem Beruf als Heilpädagoge, im Augustinum in Bad Tölz, einer Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Für ihn ist dieser Beruf, auch wegen seiner eigenen Erfahrungen in der Kindheit, eine Berufung. Zudem gibt er Kurse an Trommel und Ukulele, etwa in Miesbach und Weyarn.

Zurück auf die Bühne als Musikkabarettist

Aus dieser Lebensweisheit schöpft Tchelebi auch musikalisch – und das will er weitergeben, verpackt in einen entspannten Mix aus Rockballaden und Blues mit Balkan- und Reggae-Rhythmen. Dass er nun solo auf die Bühne geht, war allerdings zunächst nicht abzusehen. „Der natürliche Reflex wäre gewesen, mir wieder eine Band zu suchen, nachdem ich wieder hergestellt war“, gesteht Tchelebi. Ein Konzertbesucher brachte ihn allerdings darauf, dass die Geschichten zwischen den Liedern auch wichtig sind.

Seine 18 Songs und die Geschichten dazwischen erzählen auf Bairisch davon, sich endlich zu trauen, von Leben, Liebe und „Beziehungskisten“, wie er sagt. Belehren will Tchelebi niemanden. „Ich möchte, dass die Menschen Spaß haben und im Nachhinein die Botschaft bemerken.“ Dafür packt er bei der Premiere in der Weyhalla zwei Gitarren, achtsaitige Ukulele, Banjoline, Bluesharp und Wavedrum aus.

In seinem Kabarett geht es nicht um Politik und Gesellschaftskritik – auch wenn Letztere schon mal durchklingt, wenn es etwa um Pflegeroboter geht oder um Thermomix-Strategie in der Liebe. Lieber erzählt Tchelebi von Existenziellem.

„Es geht darum, den Unterschied zwischen Glück und Glücklichsein festzustellen“, sagt der 59-Jährige. Darum, das „kleine Straßenglück“ wahrzunehmen. „Damit man dunkle Tage heller sieht und helle mehr glänzen können.“ Seine Botschaft heißt Lebensfreude, denn das Leben – das weiß er nur zu gut – ist ein Geschenk: „Wir leben alle palliativ“, sagt Tchelebi: „Man weiß nie, wann man den Löffel abgibt.“ Das klingt bei ihm nicht wie eine Drohung. Sondern wie eine Ermunterung, das Leben zu leben.

Premiere in der Weyhalla, Songs auf CD

Premiere feiert Alex Aziz mit „Glücksentschieden“ am Freitag, 2. Juni 2023, um 20 Uhr im Weyarner Musikcafé Weyhalla (Einlass 19 Uhr, Eintritt zehn Euro). Reservierung unter girgl@weyhalla.de. Ein weiterer Termin im Landkreis ist am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im As Oide Büro (Blumenstraße 6) in Schliersee geplant. Die CD „Glücksentschieden“ von Alex Aziz gibt es für 15 Euro im Musikgeschäft Der Musikant in Miesbach und auf Bestellung.