Digitaler Behörden-Funk: Gemeinde Weyarn bestätigt Standort

Von: Christine Merk

Platz gefunden: An der oberen rot markierten Stelle soll der Funkmast entstehen. Ein Standort im Bereich der unteren rot markierten Stelle ist dagegen nicht möglich. © Hank, Stephen

Bei Neukirchen soll ein neuer Funkmast für den BOS-Digitalfunk entstehen. Der Gemeinderat will dem Standort den Weg ebnen. Ein Vorschlag eines Bürgers hat sich zerschlagen.

Weyarn – Die Standortfrage für den geplanten Turm bei Neukirchen, auf dem die Anlage für den sogenannten Behördenfunk (BOS-Funk) installiert werden soll, ist wohl geklärt. Es wird derjenige in dem kleinen Wäldchen an der Reichersdorfer Straße werden. Der Gemeinderat hat dafür am Donnerstagabend die Baugenehmigung in Aussicht gestellt – einstimmig.

Der Standort war bei einer Ortsversammlung im Landgasthof Neukirchen vorgestellt worden. Zwei Mitarbeiter des Landeskriminalamts, das für den BOS-Funk zuständig ist, waren dazu gekommen und erklärten den Bürgern, warum eine Anlage in dieser Gegend notwendig ist und welche Kriterien für die Standortsuche ausschlaggebend sind. Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) zog im Gemeinderat ein positives Fazit über die Versammlung. „Es gibt Ängste, und die muss man ernst nehmen“, sagte er. Deshalb sei es wichtig, die Bürger zu informieren.

Ein Bürger hatte bei dem Treffen einen anderen Standort an der Pienzenauer Straße vorgeschlagen. Wöhr hatte den LKA-Beamten das Versprechen abgenommen, dass dieser geprüft wird. Das ist inzwischen geschehen. „Für den BOS-Funk ist der Standort aber nicht geeignet“, hat Wöhr vom LKA erfahren. „Dazu muss man sagen, dass er nicht im Suchkreis lag.“ Die Suchkreise hatten die LKA-Mitarbeiter in ihrer Präsentation gezeigt. Sie geben mögliche Bereiche für den Standort von Funkanlagen vor. Wöhr schloss aus den Informationen des LKA: „Wir haben also keine bessere Alternative.“

Anian Rutz (UWG) erinnerte, dass bei der Versammlung nur wenige gegen den Turm gewesen waren. „Ich denke, dass die meisten das positiv sehen.“ Es sei ja auch eine Verbesserung für den Ort. Wie berichtet, wurde bei der Wahl des Standorts berücksichtigt, dass er auch für Mobilfunkanlagen geeignet ist. Die Gemeinde will so sicherstellen, dass sie Mobilfunkanbietern auf deren Nachfrage einen Standort anbieten kann und diese damit keine Masten in der Nähe von Wohnbebauung oder sogar mitten im Ort errichten.