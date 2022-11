Ausstellung in Weyarn: Ein Lebenswerk im Uhrzeigersinn

Von: Alexandra Korimorth

Im Hier und Jetzt: Seit 2017 malt Gunnar Matysiak realistisch – etwa seine beeindruckenden Bäume. Seine unterschiedlichen Schaffensperioden seit den 60er-Jahren sind in der neuen Ausstellung im Bürgergewölbe nachzuvollziehen. © Thomas Plettenberg

„Bilder von gestern & heute“ zeigt Gunnar Matysiak in seiner Heimatgemeinde Weyarn. Nun hat die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet.

Weyarn – Keine 48 Stunden, nachdem die Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken des Holzollinger Künstlers Gunnar Matysiak von den ehrwürdigen Wänden des Neuen Museums in Schloss Sayn im rheinland-pfälzischen Bendorf abgenommen waren, hingen sie schon wieder im Bürgergewölbe in Weyarn. Die Präsentation der „Bilder von Gestern & Heute“ dort ist ein Heimspiel für den in der Gemeinde lebenden und hochgeschätzten Kunstschaffenden.

Matysiaks Bilder sind, wie Arzt Stephan Heberger als Laudator bei der Vernissage am Mittwochabend betonte, regelmäßig Gesprächsstoff in der Gemeinde und würden somit zwischenmenschliche Verbindungen anstoßen. So etwa eines von Matysiaks gigantischen Baumbildern, das bei Heberger im Behandlungsraum hängt, oder das Porträt von Altbürgermeister Michael Pelzer, das Matysiak für die Bürgermeister-Galerie im Rathaus anfertigte (wir berichteten). „Wir sind ziemlich stolz, dass wir so einen großartigen Künstler in der Gemeinde haben“, sagte Heberger bei der Vernissage am Mittwochabend vor rund 50 Gästen – darunter Bürgermeister Leonhard Wöhr, Altbürgermeister Pelzer, Gemeinderäte und Künstlerkollegen.

Die Wertschätzung in der Gemeinde gegenüber Matysiak beruhe darauf, dass dieser ein Künstler sei, der sich immer wieder selbst motiviere, das beste und ultimative aller Bilder zu schaffen und dadurch persönliches Glück zu schaffen. Mit Verweis auf Immanuel Kants „Tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein“, beschrieb Heberger Matysiak als einen Würdigen.

Die Ausstellung beschreibt den Weg des Künstlers

Die Ausstellung mit insgesamt 23 Bildern beschreibt den Weg des Künstlers durch die verschiedenen künstlerischen Phasen: vom Stil des Expressionismus in den 1960er-Jahren über Surrealistisches in den 70er- und 80er-Jahren bis hin zu seinem Realismus seit 2017 bis heute. Im Uhrzeigersinn können die Besucher im Bürgergewölbe dieser Entwicklung über Porträts und Landschaften in Kreide, Öl oder als Holzschnitt folgen bis hin zu den eindrucksvollen und ausdrucksstarken Buntstiftzeichnungen von Bäumen in allen Jahreszeiten.

Dabei haben die knorrigen Alten – ob frühlingshaft zart, sommerlich kräftig grün, herbstlich rot belaubt oder mit schneebedeckten Zweigen – Charakter. Jeder erzählt seine eigene Geschichte. Die fotorealistischen Details an der Rinde, den Ästen und Blättern künden davon. Bei der Vernissage rätselten viele der Gäste entweder darüber, welcher der ehrwürdigen Baum-Mitbürger auf den 13 Baumbildern abgebildet sei und wo in der Gemeinde er zu finden sei – oder darüber, wie lange Matysiak für diese außergewöhnliche Feinarbeit mit ganz gewöhnlichen Buntstiften wohl gebraucht haben könnte. Und erneut war Matysiaks Kunst das Gesprächsthema in Weyarn.

Die Ausstellung „Bilder von gestern & heute“ ist bis Sonntag, 8. Januar 2023, dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr im Weyarner Bürgergewölbe (J.-B.-Zimmermann-Straße 5; Zugang durch das Klostercafé) zu sehen.