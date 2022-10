Ein Pumptrack für Weyarn?

Von: Christine Merk

Teilen

Für Mountainbikes, aber im Prinzip aber auch für alles, das Räder hat, eignet sich ein Pumptrack, wie ihn sich die Initiatoren als Treffpunkt für Weyarn vorstellen könnten. © Animation: privat

In Fischbachau ist ein Pumptrack beschlossene Sache. Nun könnte auch in Weyarn einer in die Spur kommen: Zwei Initiatoren haben ihr Projekt nun im Gemeinderat vorgestellt.

Weyarn – Mountainbike, aber auch Roller, Laufrad oder Inline-Skates – in einem Pumptrack können Groß und Klein prinzipiell mit allem fahren, was Räder hat. Eine Freizeitanlage also, die viele Generationen ansprechen könnte. In Fischbachau ist ein Pumptrack schon beschlossen, in Weyarn könnte einer entstehen.

Warum sollte eine Kommune in schwierigen Zeiten in ein Freizeitangebot für ihre Bürger investieren? Mit dieser Frage stieg Peter Immich in seinen Vortrag vor dem Weyarner Gemeinderat ein. Gemeinsam mit Boris Nachbauer präsentierte er dort ein gemeinsames Wunschprojekt, das auch vom Jugendreferenten der Gemeinde, Matthias Fackler, unterstützt wird: einen Pumptrack. Eine Antwort auf seine Frage hatte Immich schon parat: Gerade in schwierigen Zeiten sind Freizeitangebote vor Ort von hohem Wert. Um sie zu nutzen, muss niemand ins Auto steigen. Sie sind ein Angebot für Bürger, die nicht in den Urlaub fahren können. Und ein Pumptrack, wie er hier vorgestellt werde, sei für Kinder ab etwa acht Jahren schon alleine erreichbar und zudem ein Treffpunkt für Generationen.

Immich und Nachbauer, die beide mit ihren Familien mit je zwei Kindern seit ein paar Jahren in Weyarn wohnen, haben sich viele Gedanken zu ihrer Idee gemacht und stellten dem Gemeinderat per PowerPoint-Präsentation inklusive ausgedrucktem Heftchen ein professionell durchdachtes erstes Konzept vor. Standort, Planung, Umsetzung und vor allem Finanzierung – für alle relevanten Aspekte hatten sie Vorschläge. „Wir erhoffen von Ihnen ein positives Stimmungsbild“, erklärte Nachbauer am Ende der Ausführungen.

Peter Immich und Boris Nachbauer (v.l.) stellten die Idee nun dem Gemeinderat vor. Das Bild zeigt sie an einem möglichen Standort auf der Wiese zwischen Skateranlage und Fußballplatz am Sportgelände in Weyarn. © Steffen Gerber

Pumptrack könnte am Sportplatz entstehen

Ohne das Wohlwollen der Gemeinde geht’s nämlich nicht. Was Weyarn bereits hätte: eine geeignete Fläche, nämlich zwischen Skateranlage und Fußballplatz am Sportgelände. Ein Pumptrack mit 400 Quadratmetern Bahn könnte dort entstehen. Immich und Nachbauer haben dafür ein Angebot vom September dieses Jahres über 106 000 Euro eingeholt. Beide sind Architekten, wissen also um Entwicklungen beim Bauen, und haben deshalb schon einen Risikozuschlag eingeplant und für das Gesamtprojekt 120 000 Euro Kosten angesetzt.

Bei der Finanzierung rechnen sie mit einer Förderung aus dem Leader-Topf (60 000 Euro), hoffen auf Sach- und Materialspenden (20 000 Euro) sowie private und gewerbliche Sponsoren (20 000 Euro). Dann blieben für die Gemeinde 20 000 Euro. Wobei es durchaus noch andere Fördermöglichkeiten zu prüfen gelte, etwa durch die Städtebauförderung, das ELER-Programm oder Sportverbände. Außerdem könnte es sogar sein, dass Leader mit 60 Prozent fördert. Als Träger käme ein Verein in Frage. Der TSV Weyarn hat aber wohl kein Interesse an einer neuen Sparte.

Die Gemeinderäte sollten das Thema nun in den Fraktionen besprechen, erklärte Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU). Um eine Entscheidung gehe es jetzt noch nicht. Würde das Projekt grundsätzlich befürwortet, müssten noch viele Details geklärt werden. Applaus bekamen Immich und Nachbauer jedenfalls bereits für ihre Präsentation – und vonseiten der Jugend in Weyarn dürfte ihnen der wohl auch gewiss sein.

Lesen Sie auch: 79 Projekte, neun Millionen Euro: Alle Leader-Projekte im Landkreis Miesbach im Überblick