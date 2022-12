Ein Tag vor Ablauf seines Fahrverbots: 19-Jähriger wird kontrolliert, weil er Handy nutzte

Von: Andreas Höger

Teilen

Das Handy am Steuer ist nicht nur gefährlich, es ist auch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldstrafe vergolten wird (Symbolbild). © imagebroker / IMAGO

16 Stunden vor Ablauf seines Fahrverbots setzte sich ein 19-jähriger Münchner in einen Kleintransporter und fuhr auf der Autobahn in Richtung Salzburg. Da er sein Handy nutzte, stoppte ihn die Autobahnpolizei - und bemerkte das Fahrverbot.

Weyarn - Ob der junge Münchner wusste, was ihm drohte, als ihn eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen am Mittwochvormittag (28. Dezember) bei Weyarn zur Kontrolle bat? Aufgefallen war er den Beamten, weil er am Steuer längere Zeit mit seinem Handy beschäftigt war. Wie sich herausstellte, hatte er sich zusätzlich ein schwereres Vergehen zu Schulden kommen lassen. Er saß am Steuer, obwohl für ihn an diesem Tag noch ein Fahrverbot galt.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war der 19-Jährige, ein in München wohnender Bosnier, gegen 8.20 Uhr mit einem Mercedes-Kleintransporter in Richtung Salzburg unterwegs. Zwischen Holzkirchen und Weyarn wurde eine Streifenbesatzung auf ihn aufmerksam, da er sich intensiv mit seinem Handy beschäftigte. Laut Polizeibericht war er so abgelenkt, dass er das herannahende Polizeifahrzeug zunächst gar nicht bemerkte.

An der Anschlussstelle Weyarn fand dann die Kontrolle stand. Der 19-Jährige zeigte seinen Führerschein vor, der ihm wenige Tage zuvor per Post zugesandt worden war. Die Fahrerlaubnis war ihm einen Monat entzogen worden, weil er über ein rote Ampel gefahren war. Vermutlich hatte der 19-Jährige aber das „Kleingedruckte“ nicht gelesen. Denn das Fahrverbot galt bis einschließlich 28. Dezember und wäre erst am 29. Dezember (0 Uhr) abgelaufen.

Die Auflage, den zugesandten Führerschein erst nach Ablauf der Frist zu nutzen, hatte der Mann wohl übersehen. „Da der Führerschein üblicherweise kurz vor dem Ende des Fahrverbotes zu Hause ankommt, lohnt es sich den Brief aufmerksam zu lesen“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der 19-Jährige durfte nach der Kontrolle natürlich auch nicht mehr weiterfahren, erst am nächsten Tag war ihm das wieder erlaubt.

Den Beamten blieb nichts übrig, als den jungen Mann wegen Fahrens trotz Fahrverbots anzuzeigen. Es handelt sich um eine Straftat, der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Dazu kommt die Ordnungswidrigkeit für das Nutzen des Handys am Steuer. Das Bußgeld dafür beläuft sich auf 100 Euro (plus ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.