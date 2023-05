Einbruch in Schule und Kita: Täter haben regelrecht gewütet

Von: Katrin Hager

Teilen

Die Grundschule am Mangfallweg in Weyarn ist zum Ziel von Einbrechern geworden. © Thomas Plettenberg

Einbrecher haben in der Grundschule im Weyarner Mangfallweg sowie der benachbarten Kinderland-Kita gewütet. An der Grundschule fiel der Unterricht aus.

Weyarn – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, müssen der oder die Einbrecher am Mittwoch oder Donnerstag (Christi Himmelfahrt) zugeschlagen haben: Der oder die Täter verschafften sich jeweils über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zu den Gebäuden im Mangfallweg. Es wurden diverse Räume durchsucht und die Schule offenbar regelrecht auf den Kopf gestellt.

Den Einbruch entdeckt hatte am Donnerstag ein Mitglied des Kollegiums, das am Feiertag in der Schule arbeiten wollte und das Lehrerzimmer verwüstet vorfand, schildert Schulleiterin Kerstin Klose. Am Freitag fiel der Unterricht aus, berichtet sie auf Anfrage unserer Zeitung – erst mussten die Schäden in allen Zimmern dokumentiert werden. Spurensicherung und Aufräumarbeiten machten einen regulären Schulbetrieb unmöglich.

„Die Eltern wurden darüber bereits am Donnerstag in Kenntnis gesetzt“, erklärt Klose. Für Kinder, für die auf die Schnelle keine anderweitige Betreuung organisiert werden konnte, stellte die Schule eine Notbetreuung bereit. „Wir sind den Eltern sehr dankbar, die sehr verständnisvoll und hilfsbereit reagiert haben“, sagt Klose. Nach dem Wochenende soll es aber regulär weitergehen. „Am Montag werden alle Lehrkräfte dieses Thema sensibel aufgreifen, damit die Kinder weiterhin unbeschwert und angstfrei in die Schule kommen“, erklärt die Schulleiterin.

Hiobsbotschaft schon wieder am Feiertag

In der Kita nebenan, die je drei Krippen- und Kindergartengruppen sowie zwei Hortgruppen betreut, war die Lage weniger dramatisch, schildert Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger. Vor allem wurden Mitarbeiterräume nach Wertsachen durchkämmt. So verwüstet wie bei den Nachbarn war es hier nicht. Zu finden war ohnehin nicht viel: „Wir sind ein bargeldloser Kindergarten“, erklärt Götzenberger. „Vielleicht sollten wir das an die Tür schreiben.“

Wegen des Brückentags hatte die Kita am Freitag ohnehin geschlossen, zu unvorhergesehenen Einschränkungen kam es also nicht. Am Montag wollen auch im Kinderland die Erzieherinnen mit den Kindern behutsam über den Vorfall sprechen, damit sich keine Ängste entwickeln. „Viele haben auch Geschwister in der Schule und bekommen das mit.“ Jedenfalls war es schon wieder ein Feiertag, an dem das Kinderland eine Hiobsbotschaft ereilte, stellt Götzenberger fest – an Allerheiligen 2022 hatte die Kinderland-Kita in Holzkirchen gebrannt. Die Kripo Miesbach ging von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Kripo sucht weiterhin Zeugen

Die Kriminalpolizei hat auch in Weyarn die Ermittlungen übernommen. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im fraglichen Zeitraum – insbesondere zwischen Mittwoch, 14.45 Uhr, und Donnerstag, 12.45 Uhr – oder auch schon an den Tagen davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld von Schule und Kindergarten im Mangfallweg bemerkt hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0 80 25 / 29 90 bei der Kripo Miesbach zu melden.

Dass Schulen und Kindergärten, in denen kaum Wertgegenstände zu erwarten sind, zum Ziel von Einbrüchen werden, sei kein Einzelfall, erklärt Alexander Huber, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage. „Es kommt immer wieder vor, dass derartige Gebäude von Einbrechern ausgewählt werden.“ Warum, darüber könne man nur spekulieren.