Eine Strategie für die Energiewende

Von: Christine Merk

Auf dem Dach der Schule soll eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden. © Thomas Plettenberg

Windkraft, Photovoltaik, Dachsanierung – mit allerhand Themen hat sich der Energieausschuss Weyarn befasst. Die bisherigen Resultate stellte der Bürgermeister nun im Gemeinderat vor. Klar ist schon, dass für weitere Entscheidungen noch Experten hinzugezogen werden sollen.

Weyarn – Einen ganzen Abend saßen die Mitglieder des Weyarner Energieausschusses beisammen, um die Marschrichtung der Gemeinde für die nächsten Jahre festzulegen. „Die zwei Klimamanagerinnen aus dem Landratsamt waren mit dabei, haben sich vorgestellt und ihre Unterstützung zugesagt“, erklärte Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und gab anschließend einen Überblick über die Palette der Themen.

Eines davon ist die Windkraft. „Die 10H-Regel wird zum 1.1.2023 abgeschafft“, sagte Wöhr. „Damit werden Planungen ermöglicht, ohne dass die Gemeinde Einfluss hätte.“ Der Planungsverband Oberland müsse von jetzt 0,2 auf 1,1 Prozent Vorrangfläche kommen, erklärte er. Bis 2023 gelten noch Verbotszonen, solange könne das Landratsamt keine Baugenehmigungen erteilen. Weyarn will aber nicht warten, bis eventuell Investoren von außen kommen und auf Gemeindegebiet ein Windrad bauen. Wöhr: „Wir werden einen staatlichen Windkümmerer einladen, der uns unsere Möglichkeiten aufzeigt.“

Beim Thema Photovoltaik-Freiflächenanalgen soll ebenso verfahren werden. Ein Experte soll aufzeigen, was die Gemeinde umsetzen kann. Geteilter Meinung war das Gremium bezüglich einer Lockerung der gemeindlichen Satzung über die Aufstellung von PV-Anlagen, zum Beispiel am Balkon. Mit der Frage, ob das liberalisiert werden sollte, wandte sich Wöhr an die Gemeinderäte. „Der Energieausschuss soll sich damit nur beschäftigen, wenn hier eine Mehrheit für einen solchen Auftrag ist“, betonte er.

Florian Holzmann-Penzenstadler (CSU) und Martin Fertl (UWG) sprachen sich gegen eine Lockerung aus. Fertl pochte auf die Nutzung von Dächern. Penzenstadler fand: „Es ist genügend Potenzial da, um etwas zu verwirklichen.“ Er verwies zudem darauf, dass sich der Gemeinderat erst vor einem Jahr mit diesem Thema beschäftigt habe. Ganz anders sah das Betty Mehrer (SPD). In diesem Jahr sei viel passiert, sagte sie. „Balkon-Kraftwerke sind nicht die Lösung, aber für viele eine Möglichkeit, selbst Strom zu gewinnen.“ Und: Nicht jeder könne eine Anlage auf ein Dach bauen, betonte sie. Philipp Eikerling (Grüne) stimmte zu. „Gerade Balkon-Anlagen bieten eine niederschwellige Möglichkeit, etwas zu leisten, und sie amortisieren sich schnell“, sagte er.

In der Abstimmung konnten diese Argumente nicht überzeugen. Mit acht zu sieben Stimmen entschied das Gremium, dass die Satzung zur Nutzung von Solarenergie so wie aktuell bestehen bleibt. Heißt: PV-Anlagen auf Dächern sind erlaubt. Auf dem Dach der Schule soll zum Beispiel eine gebaut werden. An anderen Stellen, etwa Balkon oder Wand, braucht es für jeden einzelnen eine Genehmigung durch den Gemeinderat.

Einig waren sich die Gemeinderäte dagegen darin, dass Dachaufstockungen weiterhin unterstützt werden. Mit ihnen geht nicht nur eine Wohnraumerweiterung sondern auch eine energetische Sanierung einher, so der Tenor. Bürger, die eine Energieberatung in Anspruch nehmen, müssen dafür weiterhin nichts zahlen. Die Gemeinde übernimmt den Eigenkostenanteil in Höhe von 30 Euro. Diese Entscheidung fiel gegen drei Stimmen. Weyarn hat dies schon bei einer Kampagne 2021 gemacht, bei der die Rathausmitarbeiter die Beratungen vor Ort organisierten. 200 Bürger meldeten sich damals an. Mittlerweile werden die Beratungen durch das Landratsamt organisiert.

