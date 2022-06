Daten, Fakten zu Zahlen zu den Feuerwehren

Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit gesichert

Teilen

Kurzer Bericht: Kreisbrandrat Anton Riblinger bei seiner Rückschau auf zwei Jahre. © stefan Schweihofer

Trotz pandemiebedingter Einschränkungen büßten die Feuerwehren nicht an Schlagkraft ein. Sie sind einsatztechnisch auf Stand. Das zeigte sich bei der Dienstversammlung.

Landkreis – Corona hatte das meiste ausgebremst. Obwohl es um zwei Berichtsjahre ging, war die Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes im Landgasthof Neukirchen innerhalb einer Stunde erledigt. Kreisbrandrat Anton Riblinger berichtete hauptsächlich von Ausfällen: Lehrgänge, Jugendausbildung, Leistungstests und – besonders problematisch – das Zusammensein nach schwierigen Einsätzen.

Reduzierte Angebote der Feuerwehrschulen

Immerhin galt trotz ständig wechselnder Hygiene-Auflagen und vieler Erschwernisse: „Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Miesbach war zu jeder Zeit gesichert.“ Erfreut zeigte sich Riblinger auch darüber, dass keine Feuerwehr abgemeldet werden musste und dass immerhin online einige wichtige Besprechungen stattfinden konnten. Allerdings waren wegen der reduzierten Angebote der Feuerwehrschulen verschiedene gesetzliche Auflagen, insbesondere für neu gewählte Kommandanten, nicht fristgerecht zu erfüllen.

Neues Fahrzeug zur Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort

„Es gab 45 Kurse für insgesamt 36 Feuerwehren“, klagte der Kreisbrandrat. Aber er freute sich, dass das neue Fahrzeug für die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL), freilich ohne feierliche Übergabe, seit dem vorigen Jahr da ist. Sie hat damit ein bestens ausgestattetes mobiles Büro mit mehreren Arbeitsplätzen zur Verfügung, um größere Einsätze direkt vor Ort zu koordinieren. Nach den belastenden Pandemiezeiten hoffte Riblinger optimistisch darauf, Jubiläen nachzuholen, andere Feste zu feiern und wieder die gute Kameradschaft untereinander zu pflegen.

Übung zur Waldbrandbekämpfung geplant

Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl berichtete von einem Kurs an der Landesfeuerwehrschule Telfs in Tirol über die Bekämpfung von Berg- und Flächenwaldbränden, an dem er mit seinem Kollegen Hans Schüller teilgenommen hatte. Eine entsprechende Übung ist für den Herbst zusammen mit der Feuerwehr Schliersee und mit der Kreisbrandinspektion Rosenheim vorgesehen. Für den Einsatzfall, so informierte Dirscherl weiter, halte die Lenggrieser Feuerwehr eine Waldbrand-Ausstattung vor, auf die auch die Feuerwehren aus dem Landkreis Miesbach zugreifen könnten. Dirscherl bat die versammelten Kommandanten darum, sich vor dem Kauf von entsprechenden Geräten zur Waldbrandbekämpfung mit ihm abzustimmen. So sei es möglich, die Wehren ortsübergreifend bestmöglich auszustatten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter.

Trotz der Hemmnisse konnten 2021 nach einem Flautejahr 2020 doch 42 Leistungsprüfungen bei 24 Feuerwehren abgehalten werden, informierte Kreisbrandinspektor Schüller über das Schiedsrichterwesen, „und die Qualität war wirklich gut“, wenn auch Fehler immer wieder Probleme bereitet hätten. Die Feuerwehren, bei denen keine Leistungsabzeichen gemacht wurden, bat Schüller, künftig aktiver zu werden. Voraussichtlich in den nächsten Jahren würden die Anforderungen geändert. „Deswegen ist es besser, die Prüfungen noch nach den alten Bedingungen abzulegen“, empfahl er.

Erstmals Frau in der Schiedsrichter-Riege

Mit Mischa Hebensberger und Martin Schlickenrieder schieden zwei Schiedsrichter-Urgesteine wegen der Altersgrenze aus. Sie wurden von Riblinger mit dem Ehrenzeichen in den Ruhestand verabschiedet. Neu in der Schiedsrichter-Riege ist mit Franzi Wechselberger aus Agatharied erstmals eine Frau.

35 Freiwillige Feuerwehren zählte der Landkreis Miesbach 2021. Hinzu kommt die Werkfeuerwehr der Papierfabrik Louisenthal. An 47 Standorten waren 101 Feuerwehrfrauen und 1914 Feuerwehrmänner einsatzbereit, 661 mit Atemschutzausbildung. In den 29 Jugendgruppen übten 55 Anwärterinnen und 200 Anwärter.



145 Fahrzeuge, einschließlich Booten und Spezialanhängern, umfasst der Fuhrpark aller Wehren, darunter vier Drehleitern, 21 Mehrzweckfahrzeuge, fünf Rüstwagen, 35 verschiedene Löschgruppenfahrzeuge und 14 Tanklöschfahrzeuge. Hinzu kommen vielerlei Gerätschäften für Gaseinsätze, Heubrände, Ölunfälle, ABC-Alarmfälle und Personenbefreiung aus Gebäuden oder Fahrzeugen, dazu Funkgeräte, Tragkraftspritzen, Pumpen und Wärmebildkameras.



Daten, Fakten zu Zahlen zu den Feuerwehren

567 Brände waren 2021 zu bekämpfen. 1226 Technische Hilfeleistungen, 38 Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen und 20 Sicherheitswachen fielen an. 26 940 Stunden wandten die Floriansjünger dafür auf. Dabei nicht erfasst sind viele Transportfahrten mit Hygiene- und Testmaterialien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Blinder Alarm und Fehlauslösungen kamen 285 Mal vor. Den größten Teil der aufgrund der Einschränkungen nur 131 Übungen absolvierten die Haushamer Feuerwehrler mit 78, die Tegernseer mit 31.

Gudula Beyse

Lesen Sie auch: Junger Feuerwehrmann stirbt nach Frontalzusammenstoß.