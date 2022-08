Ex-Leiterin der Bücherei Weyarn: „Von Beginn an war da ein tolles Team“

Von: Christine Merk

Bücher dürfen nicht fehlen: Für Barbara Stutzmann gilt das nicht nur, wenn sie in den Urlaub fährt. Bücher können auch das Verständnis für andere Kulturen fördern, sagt sie, und freut sich, dass sie nun wieder mehr Zeit zum Lesen hat. © Thomas Plettenberg

Barbara Stutzmann hat mehr als ein Jahrzehnt die Bücherei Weyarn geleitet. Jetzt hört sie auf. Hier spricht sie über die Anfänge der Bücherei Weyarn und die Freude am Lesen.

Weyarn – Barbara Stutzmann (70) war die treibende Kraft dafür, dass vor 13 Jahren die Bücherei Weyarn gegründet wurde, und sie hat sie seitdem geleitet. Nun fand sie es an der Zeit, die Verantwortung in andere Hände zu geben. Sophia Winkelmann hat die Aufgabe übernommen (wir berichteten). Barbara Stutzmann wird sich weiterhin einbringen, auch im Förderkreis der Bücherei. Aber sie freut sich nun über mehr Zeit zum Lesen.

Frau Stutzmann, Sie waren gerade ein paar Tage im Urlaub. Da lagen sicher Bücher im Koffer?

Ja natürlich, Bücher dürfen nicht fehlen. Ich habe „Ein neuer Horizont“ von Margit Steinborn eingepackt, die Geschichte einer Jüdin und ihrer Tochter, und „Vom Ende der Einsamkeit“ von Benedict Wells, eine Familiengeschichte über drei Jungen, die ihre Eltern verlieren.

Welche Literatur bevorzugen Sie?

Bücher, bei denen man etwas lernt. Zum Beispiel Romane mit einem geschichtlichen Hintergrund oder die in anderen Kulturen spielen. Gute Bücher können sensibilisieren und Verständnis wecken – vor allem, wenn die Autoren selbst in den Ländern, über die sie schreiben, leben.

Sie haben 13 Jahre lang die Bücherei Weyarn geleitet. Hatten Sie noch genug Zeit zum Lesen?

Nicht mehr genügend. Das Amt hat Spaß gemacht, aber es war schon sehr zeitintensiv. Für den Einkauf neuer Medien habe ich viel recherchiert, welche Bücher neu auf dem Markt sind, und Rezensionen gelesen. Jedes neue Buch musste eingebunden und katalogisiert werden. Dazu kam das Erstellen der Dienstpläne und andere Aufgaben. Im Grunde ist so eine Bücherei ein Kleinstbetrieb. Aber ich hatte ein tolles Team, es hat sich für jede Aufgabe immer jemand gefunden.

Die Gründung der Bücherei ging auf Ihre Initiative zurück. Warum war Ihnen eine solche Einrichtung so wichtig?

Ich hatte damals für den Gemeinderat kandidiert, bin jedoch nicht gewählt worden (schmunzelt). Aber irgendwie wollte ich aktiv werden. Bürgermeister Michael Pelzer hat damals regelmäßig Kinder ins Rathaus eingeladen. Die durften am Ratstisch Platz nehmen und Gemeinderat spielen. Dabei kam immer wieder eine Bücherei zur Sprache. Da hab ich mir gedacht: Das könnte man doch aufgreifen.

Und wie ging’s weiter?

Ich lud Dr. Michael Mücke, der die Bücherei in Feldkirchen-Westerham gegründet hat, zu einem Vortrag ein. Daraufhin haben viele schnell mitgezogen. Es hat sich ein Arbeitskreis gegründet, wir haben an Schulungen beim St. Michaelsbund teilgenommen, einen Raum gesucht und nebenbei schon Geld gesammelt. 2009 wurde die Bücherei eröffnet.

An welche besonderen Erlebnisse oder Momente erinnern Sie sich?

Den einen Moment gibt es eigentlich nicht. Es ist mehr der ganze Weg, den wir gegangen sind. Wir haben bei null angefangen, und von Beginn an war da ein Team, in dem jeder seine Talente eingebracht hat. Aber an ein Erlebnis erinnere ich mich doch. Dr. Mücke hat eine Art „Bibel“ über die Gründung und die zu verteilenden Aufgaben in einer Bücherei geschrieben. Bei einer der ersten Sitzungen habe ich Zettel mit diesen Aufgaben auf den Tisch gelegt, und in Nullkommanix hat sich jeder etwas geschnappt. Das war tatsächlich ein „Wow“-Moment.

Geben Sie unseren Lesern noch einen Tipp für eine Sommerlektüre?

Tipps sind ja immer eine Sache des persönlichen Geschmacks, deshalb muss man dafür jemanden eigentlich gut kennen. Aber als schöne Urlaubslektüre für Frauen würde ich „Der Zopf“ von Laetitia Colombani empfehlen. Drei Lebenswege, drei Frauen, drei Kontinente. Oder das neue Buch von Isabell Allende: „Violeta“. Von ihr habe ich bereits „Das Geisterhaus“ gelesen, das auch verfilmt wurden, und „Paula“ – sehr bewegende Bücher und wunderbar erzählt.

