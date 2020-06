Feuer in Weyarn: Auto setzt Doppelgarage in Brand - Hoher Sachschaden

Feuer gefangen hat am Sonntagnachmittag ein in einer Doppelgarage in Weyarn geparktes Auto. 40 Einsatzkräfte rückten an, um Flammen und Rauch zu bekämpfen.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, ging gegen 15.30 Uhr ein Notruf über einen Garagenbrand an der Münchner Straße in Weyarn ein. Die Feuerwehren Weyarn und Feldkirchen-Westerham sowie die Polizei Holzkirchen rückten mit insgesamt 40 Kräften aus. Als sie an dem Anwesen ankamen, stellten sie fest, dass der in der Doppelgarage parkende Pkw einer 37-jährigen Weyarnerin das Feuer verursacht hatte. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Feuerwehrler das brennende Fahrzeug löschen und so ein mögliches Ausbreiten der Flammen verhindern.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, die Doppelgarage Rußschäden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 15 000 Euro. Warum das Fahrzeug in Brand geraten ist, steht bislang noch nicht fest.

sg