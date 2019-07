Feuer in Weyarn: Pkw brennt vollständig aus - Mann muss sich retten

Feueralarm in Weyarn: Am Freitag ist ein Auto in der Pienzenauer Straße vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, handelt sich um den Honda eines 60-Jährigen.

Weyarn - In Weyarn ist am Freitagmittag ein Auto vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Honda CR-Z eines 60-jährigen Mannes aus München gegen Mittag aufgrund eines technischen Defekts in der Pienzenauer Straße in Brand.

Feuer in Weyarn: Pkw brennt vollständig aus

Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig abseits der Fahrbahn abstellen und den Pkw verlassen, bevor er Feuer fing. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und musste durch die Feuerwehr Weyarn gelöscht werden. Durch das Feuer wurde auch die angrenzende Wiese sowie ein Leitpfosten beschädigt. Verletzt wurde jedoch niemand.

