Feuerwehrler nach tödlichem Unfall: „Bestürzt über den Verlust von drei so zuverlässigen Freunden“

Von: Lukas Schierlinger

Bei einem Arbeitsunfall in Weyarn haben drei junge Männer ihr Leben verloren. Weggefährten der Freiwilligen Feuerwehr äußern in einem Beitrag ihre Bestürzung.

Weyarn – Trauer und Entsetzen herrscht in der 4000-Seelen-Gemeinde Weyarn (Landkreis Miesbach) nach dem Tod drei junger Männer (20, 27 und 28). Die Arbeiter waren am Dienstag (25. Juli) in einem Kanalschacht ertrunken. Sie waren in der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes engagiert. „Für uns alle unfassbar“, schrieben ihre Kollegen am Tag nach dem Unglück in einem Instagram-Beitrag.

In Gullyschacht ertrunken: Große Trauer um verunglückte Arbeiter

„Bei einem tragischen Arbeitsunfall haben wir gestern drei unserer Weyarner Feuerwehrkameraden für immer verloren. Wir sind bestürzt und zutiefst traurig über dieses Unglück und über den Verlust von so fleißigen, zuverlässigen und tatkräftigen Kameraden und Freunden, wie ihr drei es für unsere gesamte Feuerwehr gewesen seid“, heißt es in dem Posting.

Einer der drei Männer hatte am Dienstag in einem wassergefüllten Gullyschacht gearbeitet. Als seine Kollegen keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten, stiegen laut Polizei die beiden anderen Männer in den Schacht, um zu helfen. Danach gab es kein Lebenszeichen mehr. Alle drei Arbeiter konnten nur noch tot geborgen werden. Zuvor war der Wasserstand im Kanalsystem gesenkt worden.

Ermittlungen nach tödlichem Unglück in Weyarn gehen weiter

Die Kripo Miesbach und die Staatsanwaltschaft München II ermitteln zur Unfallursache. Auch am Mittwoch war unklar, warum die Männer an dem Gullyschacht arbeiteten. „Wir klären derzeit den Sachverhalt auf“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II.

Auf Instagram wandte sich die Freiwillige Feuerwehr Weyarn direkt an die Hinterbliebenen der Arbeiter: „In Gedanken sind wir bei ihnen und wünschen alle Kraft der Welt in diesen dunklen Stunden.“ Auch über den offiziellen Account der Feuerwehr München wurde eine Beileidsbekundung abgesetzt: „Unsere Gedanken sind bei Euch und den Angehörigen und Freunden der verstorbenen Kameraden.“

