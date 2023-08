Seeham: Bau-Müll gerät in Brand

Von: Katrin Hager

Zum Löscheinsatz (Symbolbild) mussten die Feuerwehren Holzolling und Weyarn am Donnerstag in Großseeham ausrücken. © Thomas Plettenberg

Ein Haufen Bau-Müll ist am Donnerstag bei einem Entsorgungsbetrieb in Weyarn in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Großseeham – Wie die Polizei meldet, ging um 17.53 Uhr die Alarmierung ein, dass es auf dem Areal der Bau- und Entsorgungsfirma in Großseeham brenne. Es handelte sich um Bau-Müll, der möglicherweise durch die Hitze in Brand geraten war.

Das Feuer konnte laut Polizei gelöscht werden, Schaden entstand nicht, auch verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Holzolling und Weyarn.

ag