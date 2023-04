Managementplan fürs Mangfalltal

Von: Christine Merk

Teilen

Fürs Mangfalltal, hier zu sehen die Mangfall zwischen Grubmühle und Niederaltenburg, soll es einen Managementplan geben. © Thomas Plettenberg

Um die Lebensräume von seltenen Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, hat die Regierung einen Managementplan fürs Mangfalltal aufgestellt. In Kürze steht ein Ortstermin an.

Weyarn – Der Managementplan für das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet Wattersdorfer Moor ist bei einigen Grundbesitzern auf wenig Verständnis gestoßen. Als er bei einem Treffen vorgestellt werden sollte, entwickelte sich vor Ort am Seehamer See eine teils hitzige Diskussion. Nun hat die Regierung von Oberbayern einen solchen Managementplan auch für das FFH-Gebiet Mangfalltal aufgestellt.

Treffen am 24. April in Thalham

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen hat als federführende Behörde in dem Projekt auch für die Vorstellung dieses Managementplans zu einem Ortstermin eingeladen. Im Weyarner Gemeinderat gab Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) Datum und Treffpunkt bekannt: Montag, 24. April, um 9.15 Uhr am Bahnübergang Thalham.

Gebiet umfasst 1339 Hektar

Ob dieser Managementplan auch „so konfliktbeladen“ sei wie der zum Wattersdorfer Moor, wisse er nicht, sagte Wöhr. „Wir werden beim Ortstermin sehen, wie die Stimmung ist.“ Wer sich vorab ein Bild vom Managementplan machen will, kann dies unter www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/themen_umwelt/natura2000_mpl-archiv/mangfalltal/index.html tun. Das betreffende Gebiet umfasst demnach 1339 Hektar. Der größte Teil besteht aus Wald und liegt im Landkreis Miesbach, beginnend beim Tegernsee. Auf knapp 80 Seiten sind in dem Managementplan gefährdete Pflanzen- und Tierarten sowie Lebensraumtypen aufgezählt, die in dem Gebiet vorkommen. Das Papier empfiehlt außerdem Schutzmaßnahmen.