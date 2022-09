FFH-Gebiet am Seehamer See: Gemeinde Weyarn sorgt sich um Management-Plan der Regierung

Von: Christine Merk

Der Managementplan fürs FFH-Gebiet „Wattersdorfer Moor“ wurde im Juli heiß diskutiert. © tp

Der Seehamer See und das Wattersdorfer Moor sind wegen seltener Pflanzen- und Tierarten als FFH-Gebiet ausgewiesen. Ein Managementplan der Regierung für Oberbayern sorgt für Unmut.

Weyarn – Zu „einigem Wirbel“ habe der Managementplan für das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) Seehamer See und Wattersdorfer Moor geführt. So stellte es Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) in der Sitzung des Bauausschusses dar. Ziemlich klar ist nun, dass auch die Gemeinde eine Stellungnahme zu der Planung abgeben wird. Der Bauausschuss hat eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat einstimmig befürwortet. Dort steht das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung.

Wie berichtet, wurde federführend durch die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern für das FFH-Gebiet Wattersdorfer Moor ein Managementplan erstellt. Ziel ist es, das Gebiet mit seinen Lebensräumen mindestens im Ist-Zustand zu erhalten oder, besser noch, die Lebensgrundlagen für seltene Pflanzen- und Tierarten zu verbessern. Um Betroffene zu informieren, hatten die beteiligten Behörden Ende Juli an den Parkplatz Seehamer See eingeladen. Etliche Grundstückbesitzer waren gekommen, ein Rundgang war geplant, doch dazu kam es nicht. Fast zwei Stunden lang wurde am Parkplatz diskutiert, bis die Grundstückseigentümer die Zusage hatten, dass sie ihre Bedenken einreichen können. Die Frist dafür läuft nun aus.

Wiedervernässung bereitet Bürgern Sorgen

Bürgermeister Wöhr hatte damals auf Nachfrage erklärt, dass auch die Gemeinde abwägen werde, ob sie eine Stellungnahme abgibt. Im Bauausschuss präsentierte er nun ein entsprechendes Schreiben. Im Kern geht es dabei um das Risiko von Überschwemmungen im Ort Bruck. Dort sind die Sorgen der Bürger sehr groß, wie Wöhr in der Sitzung deutlich machte. „Halb Bruck“ habe schon bei ihm angerufen.

Kritikpunkt ist die im Raum stehende Wiedervernässung von Teilgebieten des Moores. Konkret, wenn der Moosbach, der Wasser aus dem Wattersdorfer Moor ableitet, aufgestaut werden würde. Die Brucker befürchten, dass ihre Grundstücke in der Folge beim nächsten Hochwasser oder Starkregen überschwemmt werden könnten. Die Angst ist nicht weit hergeholt, im Juli 2021 ist genau das geschehen, worauf in der Stellungnahme nun explizit hingewiesen wird.

Sturzflutenprogramm geplant

Als Grund wird der in Bruck sehr hohe Grundwasserspiegel angeführt. Um diesen „unter Kontrolle zu halten sowie den Abfluss von Starkregen zu gewährleisten“, sieht die Gemeinde Weyarn die periodische Räumung des Moosbachs im Bereich Bruck vor, heißt es in dem Schreiben. Ein zweiter Punkt ist, dass die Gemeinde im Rahmen eines Sturzflutenprogramms plant, den Ort Bruck „genauer wasserwirtschaftlich zu untersuchen und gegebenenfalls weitergehende Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser zu entwickeln“. Schließlich stellt sich die Kommune auch hinter die Grundeigentümer, die angrenzende Wiesen landwirtschaftlich nutzen. Ihnen dürften durch die Maßnahmen keine Nachteile entstehen.

Wöhr betonte, dass niemand zu irgendwelchen Maßnahmen gezwungen werden könne. Sollte so etwas wie das Aufstauen des Moosbaches geplant werden, wäre Voraussetzung dafür ein wasserrechtliches Verfahren, bei dem alle Auswirkungen bedacht werden müssen.

Wie geht es weiter? Der Gemeinderat entscheidet am morgigen Donnerstag über die Stellungnahme der Gemeinde. Laut Wöhr haben die Brucker eine gemeinsame Stellungnahme verfasst. Alle diese Schreiben werden geprüft, so hat es Wolfgang Hochhardt von der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern versprochen. Wenn das geschehen ist, sollen alle Betroffenen erneut zu einem Treffen eingeladen werden. cmh

