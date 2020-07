Mit über 1,3 Promille am Steuer

Da war wohl mehr als nur ein Feierabendbier im Spiel: Schlangenlinien war am Dienstag eine Frau auf der Autobahn unterwegs - bis die Polizei sie stoppte

Seehamer See – Die Polizei meldet: Am Dienstag wurde der APS Holzkirchen gegen 18 Uhr ein schlangenlinienfahrender Pkw mitgeteilt, der von der B472 kommend auf die A8 in nördliche Richtung auffuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich auf Höhe Parkplatz Seehamer See – Ost angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin – eine 53-jährige Münchnerin – stark nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1.3 Promille. Aufgrund des Ergebnisses wurde der Fahrerin die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte sich anhand unbeteiligter Zeugen heraus, dass während der Schlangenlinienfahrt auf der B472 von Miesbach nach Irschenberg mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr gefährdet wurden und infolgedessen ausweichen mussten.

Autofahrer, die sich in diesem Artikel angesprochen fühlen und einer grauen Mercedes C-Klasse ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08024/90730 mit der Autobahnpolizeistation Holzkirchen in Verbindung zu setzen.