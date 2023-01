Freundlich und mit feiner Würde: Früherer Gebirgsschützen-Landeshauptmann über Benedikt XVI.

Von: Christine Merk

Eine von mehreren Begegnungen: Im Juni 2016 beglückwünschte Karl Steininger (r.) den emeritierten Papst Benedikt XVI. zum 65-jährigen Priesterjubiläum. © Julia Artes/dpa

Mehrere Male ist Karl Steininger als Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen dem verstorbenen Benedikt XVI. begegnet. So erinnert er sich an den emeritierten Papst.

Pienzenau – Als „ganz normaler Mensch“ bleibt der emeritierte Papst Benedikt XVI. Karl Steininger senior aus Pienzenau in Erinnerung. In seiner Funktion als langjähriger Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen ist Steininger dem einstigen Oberhaupt der Katholischen Kirche mehrmals begegnet. „So sieben oder acht Mal“, sagt Steininger, „hauptsächlich in Rom.“

Die Beschreibung „ganz normal“ trifft es natürlich nicht ganz. Denn der Papst habe in seinem Auftreten schon eine „feine Würde“ ausgestrahlt, sagt Steininger. „Er war sehr herzlich und freundlich, hat sich immer Zeit genommen für ein paar persönliche Worte.“ Als außergewöhnlich beschreibt Steininger – so wie viele andere auch –, wie sich Papst Benedikt Gesichter habe merken können und gewusst habe, wann er wem zu welchem Anlass schon einmal begegnet war. „Er hat nicht nur mich immer wieder erkannt, sondern überhaupt viele von uns Gebirgsschützen“, erzählt der Pienzenauer. „Ein unglaubliches Erinnerungsvermögen.“

Die Besuche in Rom verbindet Steininger mit der großen Freude, die man dem Papst damit bereitet habe. „Er hat sich immer sehr gefreut, wenn wir aus Bayern gekommen sind.“

Im August 2012 wurde Papst Benedikt XVI. zum Geburtstag von Gebirgsschützen und Trachtlern auf Castel Gandolfo ein regelrechter Heimatabend bereitet. Steiniger überreichte ihm damals einen Bildband über die Gebirgsschützen – und plauderte ein paar Worte mit dem Papst, bevor dieser von seinen Begleitern dezent am Ärmel gezupft wurde – ein wohlbekanntes Zeichen, dass er weitergehen solle.