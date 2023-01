BMW kracht frontal in Peugeot: Zwei Schwerverletzte

Von: Andreas Höger

Schwerer Zusammenstoß am Arnhofer Berg: Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Peugeot eines Münchners (r.) gestern Nachmittag gegen den BMW einer Bruckmühlerin. © Feuerwehr weyarn

In einer leicht abschüssigen Kurve am Arnhofer Berg krachten am Dienstag (3. Januar) zwei Autos frontal zusammen. Beide Beteiligte, ein Münchner (30) und eine Frau aus Bruckmühl (56), mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist unklar.

Weyarn – Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagnachmittag (3. Januar) am Arnhofer Berg (Gemeinde Weyarn) zogen sich ein 30-jähriger Münchner und eine 56-jährige Bruckmühlerin schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße MB 20 zwischen dem Gehöft Mittenkirchen und dem Hangwald am Arnhofer Berg.

Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, war der Münchner mit seinem Peugeot bergauf in Richtung Fentbach unterwegs. In der Gegenrichtung steuerte die Bruckmühlerin ihren BMW. Wie es zu dem Unfall kam und warum eines der beiden Autos auf die Gegenfahrbahn geriet, ist laut Polizei noch unklar.

In einer leicht abschüssigen Kurve stießen die Autos frontal zusammen, jeweils mit ihren linken Fahrzeugfronten. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass der BMW der Bruckmühlerin etwa 100 Meter hangabwärts geschleudert wurde und erst an einem Baum am Waldrand zum Stehen kam. Der Peugeot des Münchners landete in einer angrenzenden Wiese.

Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt

Beide Beteiligte erlitten schwere Verletzungen, konnten sich laut Polizei aber selbstständig aus den Wracks ihrer Fahrzeuge befreien. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die zwei Autos haben nur noch Schrottwert, den Sachschaden schätzt die Holzkirchner Polizei insgesamt auf rund 50 000 Euro.

Die Feuerwehren eilten vorsorglich mit mehreren Fahrzeugen an den Unfallort, da anfangs nicht klar war, ob Personen in den Unfallautos eingeklemmt sind. Nach Angaben des Sonderdilchinger Feuerwehr-Kommandanten Rupert Meier, der als Einsatzleiter fungierte, waren insgesamt 56 Feuerwehr-Kräfte vor Ort, darunter zwölf Aktive aus Sonderdilching, 24 aus Weyarn und 20 aus Feldkirchen-Westerham. Die Kreisstraße MB 20 zwischen Fentbach und Arnhofen war während der Rettungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

