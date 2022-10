„Garten für Ideen“: Wirkstatt Oberland wird fünf Jahre alt - Vorsitzende im Interview

Von: Sebastian Grauvogl

Erfolgsgarant: Anschi Hacklinger (l.) und Leandra Sabaß mit einem der bekanntesten Projekte der Wirkstatt Oberland, dem Breznbeutel. © Thomas Plettenberg

Breznbeutel, Miaschburger & Co.: Mit diesen Projekten setzt sich die Wirkstatt Oberland für mehr Nachhaltigkeit im Landkreis Miesbach ein. Jetzt wird sie fünf Jahre alt.

Landkreis – Mit Projekten wie dem Miaschburger oder dem Breznbeutel ist die Wirkstatt Oberland auch Leuten ein Begriff geworden, die sich bislang nicht im Bereich Nachhaltigkeit engagiert haben. Wie das gelungen ist und wieso es gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, erklären Vorsitzende Anschi Hacklinger (49) und ihre Stellvertreterin Leandra Sabaß (39) im Interview zum fünfjährigen Bestehen der Wirkstatt.

Frau Hacklinger, Frau Sabaß, wie viele Breznbeutel braucht der Landkreis, um das Klima zu retten?

Hacklinger: Schön wär’s, aber das ist leider nicht möglich. Die Breznbeutel sind aber ein Symbol dafür, dass auch Kleinigkeiten, die leicht umzusetzen sind, in der Summe eine enorme Wirkung haben. Wenn wir die Papiertüten-Energiebilanz aller Landkreisbürger umrechnen, sind wir bei 150 Tonnen CO2-Emission und 660 Megawattstunden Strom – so viel verbrauchen 165 Vier-Personen-Haushalte im Jahr. Dafür bezahlen wir alle, nicht nur in Geld. Uns geht es darum, den Leuten Alternativen aufzuzeigen, mit denen sie ihren Alltag ohne großen Aufwand ein bisschen nachhaltiger gestalten können.

Sabaß: Denn so gelingt es am besten, andere zum Mitmachen zu bewegen.

Das Erfolgsrezept der Wirkstatt?

Hacklinger: Eigentlich sogar der Anlass ihrer Gründung vor fünf Jahren. Wir sind ja aus der Reihe „Anders wachsen“ des Vereins Kulturvision entstanden. 2017 habe ich mit Girgl Ertl und Monika Ziegler das Forum für Nachhaltigkeit initiiert. Mit dem Ziel, was ganz Konkretes und Pragmatisches zum Thema zu machen. Gerne kreativ, innovativ, unkonventionell und ohne moralisch-missionarischen Anspruch.

Sabaß: Und ohne Verpflichtungen, die sonst oft mit Ehrenämtern verbunden sind. Bei uns kann man einfach vorbeikommen. Ob mit einer Idee oder planlos, ob zum regelmäßigen Helfen beim Foodsaving oder nur einmal im Jahr zum Kuchenverkauf. Bei uns gibt es keine Bedingungen, die man erfüllen muss.

Außer, dass man Grünen-Mitglied ist?

Sabaß: (lacht) Nein, auch das nicht. Im Gegenteil: Auch politisches Engagement ist selten so konkret, dass man unmittelbar vor Ort viel bewirken kann. Bei uns gibt es keine Gremien, in denen man Anträge stellen muss. Bei uns kriegt einfach jeder was zu tun.

Hacklinger: Ich vergleiche die Wirkstatt gern mit einem Garten, in dem verschiedene Ideen wachsen. Manche muss man mehr gießen und düngen, manche gedeihen ganz von allein.

Wie würden Sie denn das Wachstum der Wirkstatt in den vergangenen fünf Jahren beurteilen?

Hacklinger: Gestartet sind wir mit einem Stammtisch mit 15 Leuten. Heute hat unser vor zwei Jahren gegründeter Verein rund 50 Mitglieder. Der Kreis an Unterstützern ist aber deutlich größer, und er ist bunt gemischt. Von Anfang 20 bis Ende 70 decken wir ein breites Altersspektrum ab. Hilfreich ist auch, dass die Wirkstatt nun Teil des Projektes „Heimatunternehmen“ des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) ist.

Die Wurzeln der Wirkstatt liegen ja in Weyarn. Wie haben sie sich im Rest des Landkreises ausgebreitet?

Sabaß: Das hängt letztlich immer davon ab, wo sich interessierte Leute zusammenfinden. Wir geben unsere Ideen gern weiter und helfen bei der Umsetzung. Ohne engagierte Köpfe vor Ort geht es aber nicht.

Hacklinger: Zumal wir ja auf kurze Wege setzen, um unnötige Transportstrecken zu vermeiden. Uns geht es darum, regionale Kreisläufe zu schaffen und zu unterstützen. Da freut es uns natürlich besonders, dass sich in Kreuth eine Dependance zur Wirkstatt gegründet hat.

Sabaß: Selbstverständlich suchen wir aber weiter Unterstützer. Nur so können wir weiter wachsen.

Sind auch weitere Projekte geplant? Und wo werden die thematischen Schwerpunkte liegen?

Hacklinger: Die aktuelle Energiekrise führt jedem klar vor Augen, dass wir uns eine Wegwerfgesellschaft nicht mehr leisten können. Ideen wie die aus Stoffresten gefertigten Breznbeutel, die rund zwei Tonnen Obst und Gemüse, die wie zusammen mit dem Edeka-Markt in Weyarn vor dem Müll gerettet haben, das Verschenkregal an der Mehrzweckhalle in Weyarn, der Gemeinschaftsgarten der Freunde der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) in Poschmühl, der zwei junge Familien versorgt, oder eben das rein aus regionalen Zutaten in den Oberlandwerkstätten in Miesbach gefertigte Pattie für den Miaschburger, passen insofern perfekt in diese Zeit. Mit der RadlKultour in Zusammenarbeit mit dem ADFC Miesbach setzen wir uns auch für Alternativen zum Auto ein.

Sabaß: Ich denke, dass auch im Bereich Kleidertausch noch Potenzial liegt. Gerade jetzt im Herbst ist zudem das Thema Obsternte relevant. Wir erleben oft, dass vor allem ältere Leute mit großen Gärten es nicht mehr schaffen, das reife Obst von den Bäumen zu holen. Hier bieten sich wunderbare Kooperationsmöglichkeiten an. Beispielsweise könnte eine junge Familie das Obst ernten und es verarbeiten. Die Gartenbesitzer würden im Gegenzug Saft oder Marmelade bekommen. Genau solche Kontakte können wir in der Wirkstatt knüpfen.

Kontakt aufnehmen

können Interessierte unter www.wirkstatt-oberland.de sowie über Anschi Hacklinger unter 01 52 /56 38 38 28. Das nächste Stammtischtreffen findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im machtSinn-Laden in Holzkirchen statt. Andrea Brenner informiert dabei zum Thema „Durchblick im Labeldschungel & regionaler Einkauf“.

