Striktes Nein zu Probebohrungen

Von: Christine Merk

Anders als in Mecklenburg-Vorpommern, wird in Weyarn nicht nach Gas gebohrt. © dpa/Bernd Wüstneck

Der Gemeinderat Weyarn erteilt der Suche nach Gasvorkommen eine Abfuhr - und zeigt sich damit solidarisch mit Holzkirchen

Weyarn – Gibt es auf Weyarner Gemeindegebiet tief unter der Erdoberfläche wertvolle Gasvorkommen? Möglich wäre es. Diese Lager anzuzapfen, befürworten die Gemeinderäte aber nicht. In ihrer Sitzung am Donnerstagabend haben sie Probebohrungen einstimmig abgelehnt – und sind auch einem Wunsch ihrer Ratskollegen in Holzkirchen nachgekommen.

Dem Gremium lag ein Antrag der Terrain Energy Germany GmbH vor, die um die „Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoff im Feld Mühlleite“ baten. Das gleiche Ersuchen hat bereits die Marktgemeinde Holzkirchen beschäftigt (wir berichteten). Auch dort erteilten die Gemeinderäte dem Unternehmen eine Abfuhr. Die Holzkirchner fürchten vor allem, dass ihr Geothermie-Projekt Schaden nehmen könnte. Die Terrain Energy hat sich daraufhin an das bayerische Wirtschaftsministerium gewandt, ein offizielles Anhörungsverfahren mit Fachbehörden, Landratsämtern und eventuell Gemeinden soll Klarheit bringen. Sprich: Das Unternehmen hofft auf eine Erlaubnis für Bohrungen von höherer Stelle.

Holzkirchen hat indes die Nachbargemeinden um Solidarität gebeten. Dem sind die Weyarner auch nachgekommen. Sie werden entweder ein eigenes Ablehnungsschreiben verfassen oder sich an einem gemeinsamen mit den Nachbargemeinden beteiligen.

Marcus Endres, Geschäftsführer der Terrain Energy, war bereits im Vorfeld bei Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) vorstellig geworden. Eine Querbohrung, um das Gasvorkommen unter Holzkirchen anzuzapfen, sei nicht wirtschaftlich, hatte Wöhr von Endres erfahren. Das sei auch glaubhaft, meinte Wöhr im Gemeinderat. „Aber es könnte sein, dass es auf Weyarner Gebiet eigene Vorkommen gibt.“

Der Betreiber habe zwar versichert, dass kein Fracking angewandt werde, berichtete Wöhr. Dennoch haben die Gemeinderäte Bedenken – vor allem auch wegen der Trinkwassergewinnungen. In ihrem Beschluss weisen sie deshalb darauf hin, dass im Aufsuchungsgebiet Trinkwassereinzugsgebiete von Feldkirchen, Westerham (Nachbargemeinde) und Kleinhöhenkirchen liegen. Zudem sei das westliche Mangfallufer mit zahlreichen Georisiken versehen, die Hänge seien „teilweise instabil und vielfach von Rutschungen gefährdet“.

