Anwesen soll Flüchtlingen gewidmet werden - Gemeinde uneinig: „Denkbar ungeeignet“

Von: Christine Merk

Das Gebäude in Thalham dient seit 2014 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Geflüchtete. © Thomas Plettenberg

Das Gebäude in Thalham wird längst als Unterkunft für Asylbewerber und Geflüchtete genutzt. Nun soll es dafür auch gewidmet werden. Die Gemeinde sieht da noch Diskussionsbedarf - weil die Lage suboptimal ist.

Weyarn – Seit 2014 leben in Thalham Asylsuchende. Zurzeit sind es acht alleinstehende Männer, die dort ihre Zimmer haben. Eine offizielle Asylunterkunft ist das Haus nicht, soll jetzt aber in eine solche umgenutzt werden. Die Weyarner Gemeinderäte sind damit nicht einverstanden. Nicht, weil sie Asylsuchende nicht haben wollen, sondern weil sie Thalham als einen für eine Asylunterkunft nicht geeigneten Ort sehen. Gemeinsam mit dem Landratsamt möchten sie nach einer Möglichkeit suchen, dass die jetzt in Thalham wohnenden Männer bleiben können, das Haus aber nicht auf Dauer zur Unterbringung von Flüchtenden genutzt wird.

Asylunterkunft in Thalham: Umwidmung sorgt für Diskussionen

Im Bauausschuss und anschließend im Gemeinderat war das Thema gelandet, weil Brandschutztüren eingebaut und das Haus offiziell zur Asylunterkunft umgenutzt werden soll. Die Nutzungsänderung sei mittlerweile notwendig, hatte Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) im Landratsamt erfahren. 2014 sei das anders gewesen. „Damals waren wir eine der ersten Gemeinden im Landkreis, die eine Asylunterkunft hatte“, erinnerte er. Spontan gründete sich ein Arbeitskreis, dessen Mitglieder die Menschen bis heute betreuen. Aktuell die acht in Thalham lebenden Männer sowie sechs Familien, die mittlerweile in Weyarn wohnen.

Diskussionen um Flüchtlingsunterkunft in Thalham: „Die Lage ist denkbar ungeeignet“

Betty Mehrer (SPD) fasste in der Sitzung mit deutlichen Worten zusammen, was ihr bei einer Nutzungsänderung Sorgen bereitet. „Die Lage ist für eine Asylunterkunft denkbar ungeeignet“, sagte sie. „Die Anbindung ist schlecht, und es gibt dort keine Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen.“ Wenn jetzt einer Nutzungsänderung zugestimmt werde, dann werde die Asylunterkunft eine Dauereinrichtung und die mögliche Belegung voll ausgenutzt. Sie wollte sich nicht vorstellen, dass in Thalham womöglich Mütter aus der Ukraine mit ihren Kindern untergebracht werden. Zur Not müsste die Gemeinde eine Veränderungssperre erlassen.

Bürgermeister über Umwidmung von Flüchtlingsgebäude: „Müssen andere Lösung finden“

Auch Zweiter Bürgermeister Franz Demmelmeier (SPD) sah die beantragte Nutzungsänderung problematisch. „Dann haben wir für die Zukunft nichts mehr in der Hand. Wir müssen eine andere Lösung finden.“ Er gab außerdem zu bedenken, dass der Arbeitskreis mit der Betreuung der Asylsuchenden überfordert werde, wenn das Haus in Thalham bis zur Belegungsgrenze genutzt werde. Florian Holzmann-Penzenstadler (CSU) warf ein, dass eine Asylunterkunft doch „von Haus aus eine zeitlich begrenzte Einrichtung“ sei. „Aktuell können wir wohl schwer dagegen sein.“ Albert Zinsbacher (CSU) meinte: „Das war jetzt sieben Jahre eine Asylunterkunft, und es hat nichts gefehlt.“

Asylunterkunft Thalham: Gemeinde will mit Landratsamt nach Lösung suchen

Das sah Mehrer anders. Es gebe im Landkreis weitaus bessere Möglichkeiten, um Flüchtende gut unterzubringen. Die Situation war für die Gemeinderäte verzwickt. „Wenn wir die Nutzungsänderung ablehnen, kann das Landratsamt die Zustimmung ersetzen“, stellte Bürgermeister Wöhr fest. Mit einer Veränderungssperre wäre zwar „alles eingefroren“.

Wenn die Gemeinde eine solche erlasse, sei das aber mit großem Aufwand verbunden und müsste städtebaulich begründet werden. Sein Kompromissvorschlag: „Wir laden Vertreter des Landratsamts ein und suchen nach einer Lösung.“ Parallel solle die Verwaltung eine Veränderungssperre vorbereiten. Mit diesem Vorschlag erklärten sich alle bis auf Zinsbacher einverstanden. Die Sondersitzung ist für morgen Mittwoch, um 20 Uhr im Rathaus angesetzt.

