Seehamer See: Großeinsatz nach Unfall in Rastplatz-Ausfahrt

Von: Stephen Hank

Nach dem Unfall baute sich rasch in Stau auf (Symbolfoto). © Symbolbild/Sebastian Gollnow/dpa

Ein Auffahrunfall in der Ausfahrt zum Rastplatz Seehamer See hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt.

Seeham – Nach ersten Angaben vom Unfallort wollte eine Autofahrerin gegen 14.30 Uhr am Rastplatz Seehamer von der Autobahn abfahren. Dabei übersah sie offenbar ein Wohnwagen-Gespann und einen Lastwagen. Es kam zur Kollision.

Nach dem Unfall rückten mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis aus. Auf der Autobahn in Richtung Süden bildete sich rasch ein größerer Stau. Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Angaben. Sobald Details vorliegen, berichten wir an dieser Stelle.

