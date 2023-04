Randale im Johannesheim

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Polizei und Rettungsdienst waren wegen der randalierenden Jugendlichen im Einsatz (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand/Gelhot/Symbolbild

Rund 20 Polizeikräfte sowie der Rettungsdienst haben im Johannesheim für schwer erziehbare Heranwachsende einen gefährlichen Einsatz stemmen müssen.

Weyarn/Holzolling - Steine und eine Steinplatte flogen, ein Kugelschreiber wurde als Stichwaffe eingesetzt: Am Donnerstag, 27. April, ist ein Streit unter Jugendlichen im Johannesheim in Holzolling eskaliert. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hatten Erzieher der Jugendhilfeeinrichtung bereits am Nachmittag, 13.30 Uhr, die Holzkirchner Polizei gerufen, weil einige der Jugendlichen mit Steinen die Fenster des Gebäudes einwarfen. Im Johannesheim sind schwer erziehbare Buben und Jugendliche aus problematischen Familienverhältnissen untergebracht. Die Jugendlichen, die meist ein hohes Aggressionspotenzial haben, sollen hier sozial angemessene Verhaltensweisen erlernen.

Beim Eintreffen der Polizei hatten die Erzieher die Situation aber schon wieder unter Kontrolle gebracht. Offenbar waren einige der Jugendlichen in Streit geraten, und in der Folge flogen die Steine.

Im Kern konnte der Konflikt aber nicht gelöst werden: Um 22.15 Uhr wurde die Polizei schon wieder alarmiert, da die Jugendlichen erneut angefangen hatten, zu randalieren. Der Polizei zufolge waren vier Jugendliche aus noch unklarem Grund in Streit geraten - und hatten angefangen, sich zu prügeln. Einer der Jugendlichen soll versucht haben, seinem Kontrahenten mit dem Kugelschreiber ins Gesicht zu stechen. Weitere Jugendliche mischten sich ein, nahmen sich gegenseitig in den Schwitzkasten. Fäuste flogen, es wurde getreten. Eine größere Steinplatte zerschmetterte auf dem Boden, die Bruchstücke setzten die jungen Männer als Schlaginstrumente ein. Zum Glück wurde keine der Beteiligten ernsthaft verletzt, so die Polizei.

Als die Polizei eintraf - zehn Wagen mit 20 Einsatzkräften aus Holzkirchen, Bad Aibling, Bad Tölz sowie die Autobahn- und die Grenzpolizei waren letztlich im Einsatz - richtete sich die Wut der Jugendlichen sofort gegen die Cops. Als einer der jungen Männer festgenommen wurde, versuchten die anderen, ihn zu befreien. Die Jugendlichen verbarrikadierten die Zufahrtswege mit Stühlen und Fahrrädern, um die Unterstützungskräfte der Polizei an der Anfahrt zu hindern. Sie warfen Steine nach den Beamten. Drei Dienstfahrzeuge wurden dabei beschädigt, die Autoscheiben gingen zu Bruch.

Zwei Beamte der Holzkirchner Polizei wurden leicht verletzt, eine Polizistin am Daumen , ein Polizist am Schienbein. „Es war keine schöne Erfahrung, aber die Kollegen haben es dennoch gut bewältigt und sind dienstfähig“, erklärte Hauptkommissar Robert Maurer auf Nachfrage. Der Rettungsdienst versorgte sie sowie die übrigen Verletzten. Stationär im Krankenhaus musste keiner versorgt werden.

Laut Maurer gab es unter den Jugendlichen vier Hauptaggressoren, die offenbar gar nicht miteinander auskommen. Sie wurden in Polizeigewahrsam genommen, sind aber zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß. Maurer zufolge prüfen Heimleitung und Jugendamt gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, die vier jungen Männer getrennt voneinander unterzubringen, etwa einige von ihnen in einer anderen Jugendhilfeeinrichtung oder einer Pflegefamilie. Um zu verhindern, dass sie wieder aufeinandertreffen und die Situation erneut eskaliert. Die Frage der Unterbringung sowie die weiteren erzieherischen Maßnahmen seien aber Aufgabe der Heimleitung und des Jugendamts. Die Heimleitung war am Tag nach dem Vorfall nicht für eine Stellungnahme erreichbar - sie war wohl damit beschäftigt, schnellstmöglich eine alternative Unterbringung für die Hauptaggressoren zu suchen und die Situation vor Ort nach der Randale wieder zu befrieden.

Die Holzkirchner Polizei hat ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Auch die vorherige Schlägerei ist Gegenstand eines Verfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung. Kernpunkt der Ermittlung wird auch sein, warum es zu dem Streit mit anschließender Eskalation kam. Weite Teile des Vorfalles wurden durch die eingesetzte Bodycam der Einsatzkräfte aufgenommen und dokumentiert.

Laut Maurer war es zuletzt sehr ruhig im Johannesheim, und die Polizei wurde nur sehr selten gerufen.