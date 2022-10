Am Ort der Stille pulsiert das Leben

Die Zeit, die bleibt, nutzt Ingrid Frank unter anderem für die Zeitungslektüre in ihrem Zimmer in der Hospizgemeinschaft Domicilium in Weyarn. Sie interessiert sich besonders für die Todesanzeigen. © STEFAN SCHWEIHOFER

In die Hospizgemeinschaft Domicilium in Weyarn kommen die Menschen zum Sterben – und finden dabei ihre Lebensfreude wieder. Jetzt hat das seit 20 Jahren bestehende Haus eine neue Leiterin.

Weyarn – Ingrid Frank sieht nicht aus, wie man sich eine Sterbende vorstellt: Ihr Blick ist wach, ihr Seidentuch farblich auf die rosa Bluse abgestimmt. Gut gelaunt sitzt die 83-Jährige am Fenster mit Blick auf die Mangfall und sagt: „Ich weiß, dass ich hier kein langes Leben haben werde. Aber wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, dass ich einen schönen Tag haben werde.“ Angst vor dem Tod? „Nein. Jemand wird meine Hand halten und mich begleiten. Bei Tag und bei Nacht.“

Als Frank in die Einrichtung für palliativ betreutes Wohnen kam, gaben ihr die Ärzte noch zwei Wochen. Frank hat Leukämie, die Chemotherapie wurde eingestellt. „Sie bekam mir sehr schlecht“, erzählt sie. Nach der letzten Behandlung brach sie in ihrer Wohnung bewusstlos zusammen. „Die Zeitungsfrau hat mich am nächsten Tag gefunden und meine Tochter verständigt.“ Im Krankenhaus wurde sie reanimiert: „Als ich zu mir kam, habe ich immer wieder gesagt: Lasst mich gehen!“ Manche Sterbende, sagt Frank, gehen eine goldene Treppe hoch. „Bei mir dagegen war es ein schwarzes Loch, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Ich hatte keine Schmerzen mehr.“

„Keine Zeit“ zu sterben

Inzwischen lebt Frank seit fast einem Jahr in der nur acht Plätze zählenden Hospizgemeinschaft. Sie bekommt Morphintropfen gegen die Schmerzen und zur Linderung ihrer Atemprobleme. „Anfangs konnte ich nicht laufen und nicht selber essen“, erzählt sie, „aber hier wurde mir alles wieder beigebracht.“

Miriam Fenske leitet das Haus seit September © STEFAN SCHWEIHOFER

Jeden Morgen beim Frühstück liest sie ihre Zeitung – „und zwar alles, von vorne bis hinten“. Beim Mittagessen ratscht sie mit einer anderen Kranken, die ihre Opern-Leidenschaft teilt. „Anschließend ruhe ich, und dann schau ich meine Serie.“ Frank ist „Sturm der Liebe“-Fan. Regelmäßig kommen ihre Tochter und ihr Enkelsohn zu Besuch. „Sie sehen: Ich habe gar keine Zeit zum Sterben“, scherzt die ehemalige Unternehmerin, die einst einen Fliesenhandel leitete.

Dass die humorvolle Gmunderin trotz ungünstiger Prognose noch lebt, ist ungewöhnlich – durchschnittlich bleiben den Gästen des Domiciliums drei bis sechs Monate. Trotzdem kommt es immer wieder vor: „Die Verläufe sind sehr unterschiedlich“, erklärt Miriam Fenske (55). Seit September leitet die Gesundheits- und Krankenpflegerin das Haus, das die Psychologin Helena Snela und ihr inzwischen verstorbener Mann, der Theologe Bogdan Snela, vor 20 Jahren gegründet hatten. Snela arbeitet zwar weiter als Psychologin in der Hospizgemeinschaft, hat aber das operative Geschäft abgegeben.

Fenske führt diese Rückkehr der Lebenskraft, die unheilbar Kranke zuweilen erleben, nicht zuletzt auf die familiäre, zugewandte und an den individuellen Bedürfnissen orientierte Fürsorge zurück, die sie hier erfahren.

Fürsorge tut gut

In der Regel bezahlen die Krankenkassen die Hospizversorgung nur zeitlich befristet. Geht es dem Sterbenden unerwartet besser, kann er trotzdem im Domicilium bleiben. Analog zum Pflegeheim ist dann ein Eigenanteil zu bezahlen – bis die Voraussetzungen für die Hospizversorgung erneut erfüllt sind. Fenske bittet mit den Angehörigen bei den Krankenkassen dann um eine Einzelfallentscheidung. „Wir erleben die Krankenkassen als recht kooperativ. Dennoch wäre es wünschenswert, dieses flexible Modell mit einer Regelfinanzierung zu untermauern“, sagt sie.

Ingrid Franks Gesundheit profitiert von Physio- und Atemtherapie. Die Pfleger gehen mit ihr auf „Fantasiereise“ – eine Entspannungstechnik. Regelmäßig kommt eine ehrenamtliche Harfenistin, um mit den Hausgästen – so werden die Patienten hier respektvoll genannt – zu musizieren. Frank ist begeisterte Sängerin. Der Donnerstag steht unter dem Motto „Wünsch Dir was!“. Eine Ehrenamtliche erfüllt dann individuelle Wünsche. Oft sind es einfache Dinge, wie Kartoffelpuffer, die sie dann in der heimeligen Wohnküche brät. Wer möchte, kann an Meditationen teilnehmen, die zur spirituellen Begleitung der Gäste gehören. Sie dienen der Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Sterben und dem Tod.

Tod gehört zum Leben

„Wir gehen sehr offen mit dem Thema Sterben um“, sagt Fenske. Das nehme dem Tod den Schrecken. Dabei bezieht die Hospizgemeinschaft die Angehörigen mit ein, sie haben auch die Möglichkeit zu übernachten. Eine 42-jährige todkranke Mutter etwa bemalte mit ihren Kindern ihren eigenen Sarg. Falls gewünscht, werden die Toten aufgebahrt, schön gekleidet, ihr Sterbebett mit Blumen geschmückt. „Man muss dieses Angebot nicht annehmen“, sagt Fenske, „aber für viele Angehörige ist es ein wichtiges Element im Trauerprozess.“

Wie sie selbst damit zurechtkommt, ständig mit dem Tod konfrontiert zu sein? „Ich empfinde das nicht so. Wir sind heiter und wir lachen auch“, sagt Fenske. Schließlich gehörten Sterben und Tod zum Leben dazu.

Hospiz-Gast Ingrid Frank glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. „Gestorben ist gestorben“, sagt sie – und fügt lachend hinzu: „Dass ich im Himmel noch einmal einen Fliesenladen aufmache?! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.“ Aber in der Erinnerung ihrer Angehörigen lebe sie weiter.

