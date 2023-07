Ja zu Freiflächen-Photovoltaik

Platz für Solarmodule: An dieser Stelle bei Kleinpienzenaus zwischen Weyarn und Miesbach könnte sich der Gemeinderat Agri-Photovoltaik vorstellen (schematische Darstellung). Das Areal ist etwa fünf Hektar groß. grafik: dak © DAK

Die erste richtig groß Freiflächen-Photovoltaikanlage des Landkreises könnte in der Gemeinde Weyarn entstehen. Die Fläche würde nicht nur der Stromerzeugung dienen, sondern auch als Weide für Rinder. Diese Doppelnutzung ist ein wichtiger Grund für den Gemeinderat, das Projekt zu unterstützen.

Weyarn – Schon vor drei Jahren war ein Antrag für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Tisch der Weyarner Gemeinderäte gelandet. Die Rede war damals von fünf Hektar in der Nähe von Pienzenau und Thalham (wir berichteten). Die Gemeinde erkundigte sich beim Landratsamt, das dem Projekt wenig Aussicht auf Erfolg einräumte. Das geltende Anbindegebot war nicht gegeben – PV-Anlagen gelten in der „freien Landschaft“ nicht als privilegiert. Der Gemeinderat, dem außerdem die exponierte Lage nicht zusagte, lehnte den Antrag auf die Erstellung eines Bebauungsplans ab.

Die Ausgangslage hat sich mittlerweile geändert. Die Energiewende hat aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Klimaerwärmung größere Bedeutung erlangt. Die Kommunen sind aufgerufen, Grundstücke für Freiflächen-PV-Anlagen vorzuschlagen. Auch die Gemeinde Weyarn hat dies getan, gleichzeitig aber Kriterien für solche Anlagen festgelegt. Eines der wichtigsten Ziele: Flächen für die Landwirtschaft zu schützen. Nun lag ein neuer Antrag eines Landwirts vor. Er möchte ebenfalls fünf Hektar bei Pienzenau für eine Freiflächen-PV-Anlage nutzen. Dem Energieausschuss hatte er sein Projekt bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung vorgestellt. Die Voraussetzung, dass der Landwirtschaft keine Fläche verloren geht, werde erfüllt – und auch andere, wie Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend klarstellte. „Die Anlage würde das Landschaftsbild nicht beeinflussen, weil sie in einer Bodensenke verschwindet.“ Es handle sich um eine landwirtschaftliche Grünfläche, die der Antragsteller selbst bewirtschafte. Er wolle sie weiter als Rinderweide nutzen. Das Projekt unterstütze einen bestehenden Betrieb, und der Landwirt habe die Beteiligung von Bürgern oder der Gemeinde zugesagt. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 3,5 Millionen Euro. Die Anlage würde 5,2 Megawattstunden Strom erzeugen – etwa 41 Prozent des Bedarfs der Gemeinde Weyarn - und jährlich 3800 Tonnen CO2 einsparen. Zum Vergleich: die Anlage an der Autobahn bei Holzkirchen ist von der Fläche her nur halb so groß.

„Das ist schon eine Hausnummer, mit der wir unseren energetischen Zielen ein ganzes Stück näher kommen“, bemerkte Wöhr. Zusätzlicher Pluspunkt: eine Netzreservierung bei den Bayernwerken für die Stromabnahme. Für diese brauche es aber jetzt die politische Willensbekundung, dass die Gemeinde das Projekt unterstützt, erklärte Wöhr. Der Bürgermeister machte gleichzeitig klar, dass das Projekt Personalressourcen im Rathaus binden werde. „Wenn heuer noch so ein Antrag kommen würde, müsste ich Euch bitten, ihn zurückzustellen“, sagte er zu den Gemeinderäten.

Aus dem Gremium folgten quer durch die Fraktionen positive Reaktionen. Den allgemeinen Tenor fasst Martin Fertl (UWG) in Worte: „Es ist wichtig, dass Bedingungen festgelegt sind, auf die wir weitere Antragsteller hinweisen können – nicht dass ein Wildwuchs entsteht.“ Johannes Wieser (CSU) hatte selbst bereits PV-Module gesehen, die als Viehunterstand dienen: „Das funktioniert.“ Pilipp Eikerling (Grüne) sprach von einem Leuchtturm-Projekt und Franz Demmelmeier (SPD) von einem „ersten wegweisenden Schritt“. Den hat der Gemeinderat nun getan. Einstimmig befürwortete das Gremium Räte die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Außerdem soll eine Beteiligung des Kommunalunternehmens geprüft werden.

Bürgermeister Wöhr war zufrieden: „Mit dem einstimmigen Beschluss habt Ihr ein deutliches Signal für die Energieneutralität unserer Gemeinde gesetzt.“

