Wo schwer erziehbare Jungs die Schulbank drücken

Chance auf Neuanfang: Melanie Wittmann unterrichtet schwer erziehbare Jungs. Dabei hat sie nicht nur den Lehrplan im Blick. Sie hilft den Jugendlichen, unangemessene Verhaltensweisen abzubauen. © STefan Schweihofer

Kickboxen gehört nicht zu den Fähigkeiten, die Lehrer im Berufsalltag üblicherweise brauchen. An der Johann-Nepomuk-Werner-Schule in Holzolling ist das anders: Schwer erziehbare Jungen besuchen hier den Unterricht. Ein Besuch.

Holzolling – P. ist genervt: „Ich wollte noch schlafen, aber M. hat mich geweckt“, schimpft der Schüler. „Er so: Schule, Digga! Ich so: Schnauze, Alter! Er so: Fresse!, Ich so: Halt’s Maul!“ Lehrerin Melanie Wittmann hört zu, zeigt Verständnis für seine Gefühlslage und sagt dann: „Aber immerhin warst du dadurch pünktlich hier.“

Keine Selbstverständlichkeit an der „Schule zur emotional-sozialen Entwicklung für männliche Heranwachsende mit attestiertem sonderpädagogischen Förderbedarf“, so die offizielle Bezeichnung der Schule auf dem Gelände des Johannesheims in Holzolling. Wer hier landet, kann an einer Regelschule nicht mehr unterrichtet werden. Die Johann-Nepomuk-Werner-Schule ist Endstation – und zugleich die Chance auf einen Neuanfang.

Schüler

Fast alle der insgesamt 20 bis 24 Schüler im Alter von zehn bis 18 Jahren haben eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Viele von ihnen sind Schulverweigerer. Manche leiden am Asperger-Syndrom oder an Autismus. Meist kommen sie aus zerrütteten Familien und haben seelische oder körperliche Verletzungen erlitten. Ihre Gewaltbereitschaft ist hoch.

Unterricht

Deshalb beginnt Melanie Wittmann den Unterricht stets mit der Frage: Wie geht’s Euch?“ Etwa 20 Minuten dauert es, bis jeder der sechs Schüler in der jahrgangsübergreifenden Klasse losgeworden ist, was ihn beschäftigt. Dann erst beginnt der Unterricht nach dem Lehrplan der Mittelschule. „Das ist gut investierte Zeit“, erklärt Wittmann später. Sonst entlade sich das Aggressionspotenzial der Jugendlichen am Banknachbarn oder an Gegenständen. Zeitgleich fragt Wittmann jeden ihrer Schüler, ob er einen Tee trinken möchte. Mehrere Sorten stehen zur Auswahl. Schüler J., dem noch eine Rauferei vom Vortag in den Knochen sitzt, hätte gern die „Heiße Liebe“. Der Tee ist eine Geste der Mütterlichkeit: „Ich bekoche sie, ich wende mich ihnen zu“, erklärt Wittmann.

Sie kann auch anders. Wer die Hausaufgabe vergisst, bekommt bereits beim ersten Mal eine Strafarbeit. Wer sie erneut vergisst, muss nachsitzen. „Dann, wenn es weh tut, nämlich am Samstag am Heimfahrtswochenende.“ Derzeit leben alle Schüler im Johannesheim – Voraussetzung für den Besuch der Schule ist das aber nicht.

Wittmann lässt ihre Schüler wissen, dass sie früher Kickboxen gemacht hat. Auch wenn sie in den fast 20 Jahren an der Schule noch keinem einen Roundhouse-Kick verpassen musste: Es hilft dabei, die Jugendlichen in ihre Schranken zu weisen. „Sie sind respektlos und kennen auch Erwachsenen gegenüber keine Grenzen“, sagt Wittmann.

Ihren Unterricht führt sie straff – Kapuzen auf dem Kopf und Adiletten duldet sie ebenso wenig, wie das Klassenzimmer grußlos zu betreten. Konsequenz sei notwendig. Aber auch Kontinuität. „Ich bin verlässlich für die Schüler da“, sagt sie. „Sie bringen alle einen Rucksack mit. Wir öffnen ihn, schauen, was drin ist und wie wir damit umgehen können.“ Die Schüler sollen Wertschätzung und Wärme erfahren. „Wir signalisieren ihnen: Ich nehme dich, wie du bist.“ Das sei der Unterschied zur Regelschule.

Wittmann ist mit den sechs Jugendlichen nicht allein in der Klasse. Zwei sogenannte Schulbegleiter, die besonders problematischen Jugendlichen zugeordnet sind, sollen deeskalierend wirken. „An dieser Schule braucht man eine starke Persönlichkeit“, sagt die 52-Jährige, die dreifache Mutter ist. Und flexibel müsse man sein: „Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man eine Beziehung zu den Schülern aufgebaut hat“, so Wittmann. Sie blieben unberechenbar.

Nachbarn

Nicht zuletzt aus diesem Grund haben manche Weyarner Angst vor den Jugendlichen – und lehnen sie ab. Andere dagegen helfen mit Sach- und Geldspenden zugunsten der Einrichtung. Um den Unterstützern etwas zurückzugeben, haben die Jugendlichen den Praxistag ins Leben gerufen. Immer mittwochs bieten sie einen Einkaufs-, Kuchenback- und Autostaubsaug-Service auf Spendenbasis an. So können sie sich von ihrer positiven Seite zeigen.

Schullaufbahn-Ende

Melanie Wittmann liebt ihren Beruf. „Es ist eine Arbeit, die Früchte trägt“, sagt sie. Zu sehen, wie sich die Schüler entwickelten, sei erfüllend. „Wenn wir sie entlassen, wissen sie, sich zu benehmen.“ Einer ihrer Ehemaligen arbeitet heute in einem Pflegeberuf, ein anderer mache eine Schreinerlehre. Manchmal gibt es auch ein Highlight“, sagt Wittmann – und erzählt von einem, der das Abitur nachholte und anschließend Jura studierte.

Und dann seien da noch die Lowlights. Schüler, die trotz der Zuwendung die Kurve nicht kriegen. Wie sie damit umgeht? „Sich abgrenzen zu können, gehört zur Professionalität dazu.“

