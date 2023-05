Kellerabteil aufgebrochen: Teures E-Bike ist weg

Von: Katrin Hager

Aus einem versperrten Kellerabteil in Weyarn in der Bürgermeister-Panzer-Straße ist

Die Fälle scheinen sich wieder zu mehren: In Weyarn ist ein E-Bike im Wert von 7500 Euro aus einem abgesperrten Kellerabteil gestohlen worden.

Weyarn - Ein abgesperrtes Kellerabteil in Weyarn ist aufgebrochen worden, um ein teures E-Bike daraus zu stehlen.

Wie die Polizei meldet, hatte ein 42-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Panzer-Straße in Weyarn sein silber-blaues E-Bike im Wert von 7500 Euro im Kellerabteil abgestellt und dieses abgesperrt gehabt.

In der Zeit zwischen Samstag, 15. April, und Sonntag, 7. Mai, verschafften sich bislang unbekannte Täter dennoch Zutritt zu dem Abteil und stahlen das Rad. Die Polizei geht davon aus, dass es die Diebe explizit auf das E-Bike abgesehen hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum fremde Personen oder auch verdächtige Lieferwagen im Bereich Bürgermeister-Panzer-Straße/Miesbacher Straße beobachtet haben, sich telefonisch unter 08024/90740 zu melden.

Die Fälle scheinen sich in der Region derzeit wieder zu häufen. Vorige Woche in der Nacht zum Donnerstag waren aus einem abgesperrten Kellerabteil in Otterfing zwei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gestohlen worden. Die Täter hatten die Tür mit roher Gewalt ausgehebelt.

