Weyarn will eigenes Seniorenheim bauen

Das kleine Weyarn hat Großes vor: ein eigenes Alten- und Pflegeheim. Etwa 30 Senioren sollen dort leben - nach einem interessanten Vorbild.

Weyarn – Flächen, die geeignet wären, hat die Gemeinde schon gefunden. Allerdings gehören sie ihr noch nicht. Deshalb gibt es laut Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) auch noch keinen Zeitplan für den Bau. Den gebe es erst, wenn die Gemeinde ein Grundstück habe und einen Betreiber für das Pflegeheim. Wo genau das Haus entstehen soll, will Wöhr mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit den Eigentümern der Flächen nicht verraten. Voraussichtlich in den kommenden Monaten wird das Vorhaben konkret. „Jetzt sind wir noch in der Phase der politischen Meinungs- und Willensbildung“, sagt Wöhr.

Der Wunsch nach einem eigenen Alten- und Pflegeheim besteht schon länger. Betty Mehrer vom Arbeitskreis Altersplanung (AK) hat vergangenes Jahr eine Befragung aller über 80-jährigen Weyarner durchgeführt. „Dabei stellte sich heraus, dass 35 Personen den Bedarf nach einem Platz in einem Seniorenheim haben“, sagt Mehrer.

Zwar gibt es im nahen Holzkirchen und in Miesbach gleich mehrere Angebote, aber Weyarn wünscht sich bei der Versorgung seiner Senioren Autarkie. „Wenn alte Menschen ins Pflegeheim müssen, ist das immer ein Verlust ihres vertrauten Umfelds“, erklärt Mehrer. Um diesen abzumildern, sei es wichtig, die Menschen an ihrem Wohnort zu betreuen. „Sonst werden sie entwurzelt. Es ist erwiesen, dass Pflegebedürftige schneller abbauen, wenn sie aus ihrem Umfeld gerissen werden.“ Dagegen können sie am Wohnort weiter ihre Freundschaften pflegen. „Für einen kleinen Ratsch fahren Besucher nicht extra nach Holzkirchen oder Miesbach“, sagt Mehrer.

In den vergangenen Jahren hat der AK verschiedene Seniorenheime in Bayern besucht. Er hat geschaut, wie sie betrieben werden, wer sie betreibt, welche Vor- und Nachteile vorliegen.

Dabei hat sich jetzt ein Favorit herauskristallisiert, nach dessen Vorbild der AK das Weyarner Heim gestalten möchte. Das „Haus der Begegnung“ in Kirchanschöring im Landkreis Traunstein. Dabei handelt es sich um zwei barrierefreie Wohngemeinschaften mit je zwölf Bewohnern. Auch eine Arztpraxis gibt es in dem Haus. Es richtet sich an Senioren ab Pflegestufe III. „Man mietet ein Zimmer mit Nasszelle und bucht einen 24-Stunden-Pflegedienst dazu“, erklärt Mehrer. Die Senioren teilen sich eine Küche, in der die Pflegekräfte kochen. „Die Senioren, die fit sind, können mitkochen.“

Laut Mehrer hat das Konzept der ambulant betreuten Wohngemeinschaft viele Vorteile. Zum Beispiel können die Bewohner in dieser kleinen Gemeinschaft besser am normalen Leben teilhaben. In der Großküche eines konventionellen Altenheims geht es allein schon aufgrund der Hygienebestimmungen nicht, dass Senioren mitkochen. Insgesamt gelten für ambulant betreute Wohngemeinschaften weniger Auflagen. Außerdem sei es für ambulant betreute Wohngemeinschaften leichter, Pflegekräfte zu rekrutieren. „Durch die unmittelbare Arbeit mit Senioren in der kleinen Gruppe ist ihre Tätigkeit abwechslungsreicher“, hat Mehrer im Gespräch mit dem Leiter der Kirchanschöringer Einrichtung herausgefunden. Pflegekräfte und Senioren können den Tag kreativ gestalten. Nicht zuletzt gebe es für diese Seniorenwohnform Zuschüsse von der Staatsregierung: Die Übernahme von 30 Prozent der Baukosten sei denkbar.

Alt sein ist teuer: Üblicherweise müssen Bewohner eines Pflegeheims – je nach Aufwand – circa 1500 Euro monatlich zuzahlen. Laut Mehrer wäre die Zuzahlung in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft, wie sie in Weyarn geplant ist, genauso hoch.