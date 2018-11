Lärmschutz bei Weyarn: Das wünscht sich die Gemeinde

Der langersehnte Lärmschutz an der A 8 bei Weyarn rückt näher und näher. Sehr zur Freude der Gemeinde, die aber noch einige Anmerkungen hat.

Weyarn – Das unnachgiebige Verkehrsrauschen verstummt schon bald. Die Anwohner der A 8 bei Weyarn können sich langsam aber sicher auf den Lärmschutz freuen, den die Autobahndirektion Südbayern nachträglichen bauen muss. Wie berichtet, läuft das Planfeststellungsverfahren. Bis Ende des Monats können Bürger und Behörden Stellungnahmen abgeben. Auch der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung – bei aller Freude über den Bau – ein Schreiben formuliert, in dem ein ganzer Packen an Anmerkungen hinterlegt ist.

Eines der Hauptanliegen: die Bebauungen privater Flächen. Die, so heißt es in der gemeindlichen Stellungnahme, sollen „in einem möglichst geringen Umfang in Anspruch genommen werden“. Im Rathaus sind demnach schon „einige besorgte Anrufe“ von betroffenen Grundeigentümern eingegangen, berichtete Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU). Sie hatten sich die Bauunterlagen offenbar genauer angeschaut. Daraus geht nämlich hervor, dass – neben Flächen des Bundes, die bebaut werden – ein Grunderwerb von etwa 2,6 Hektar entlang der Autobahn notwendig ist. Ein Preis, habe ihn die Autobahndirektion wissen lassen, werde aber erst verhandelt, „wenn der Planfeststellungsbeschluss erteilt ist“, sagte Wöhr. Ganz ohne private Flächen komme man zwar nicht aus, aber durch eine bedachte Bauweise ließe sie sich vermutlich sparen.

Etwaige Bedenken sind der Autobahndirektion bekannt. „Die, die den Lärmschutz auf ihr Grundstück bekommen, sind meist nicht die, die davon profitieren“, sagt Pressesprecher Josef Seebacher. Die Behörde steckt aber in der Zwickmühle. Das geltende „Minimierungsgebot“ für Flächen treffe auf das „Wirtschaftlichkeitsgebot“, dem die Behörde untersteht. Ein Beispiel: „Ein Wall“, erklärt Seebacher, „braucht mehr Fläche als eine Wand, ist aber wirtschaftlicher und fürs Landschaftsbild verträglicher.“ Dennoch versuche man die privaten Flächen möglichst minimal zu halten.

Bekanntlich ist eine bis zu 8,50 Meter hohe Kombination aus Lärmschutzwall und -wand geplant: bei Weyarn auf 1,35 Kilometern Länge, bei Großseeham auf 1,6 Kilometern. Im Ortsteil Ried, gelegen zwischen den geplanten Neubauten, würden sie eine Verlängerung auf die ganze Länge freilich begrüßen. Ein Punkt, den der Gemeinderat in seinem Schreiben hinterlegt; mit Bitte auf Prüfung.

Die bestehende Lärmschutz-Blech-Wand ist löchrig beziehungsweise war es, monierte CSU-Gemeinderat und Anwohner Georg Huber. Die Lücken seien unlängst notdürftig mit Montageschaum geflickt worden. Außerdem könnte eine Verlängerung des Lärmschutz eh Thema werden, sobald der achtspurige Ausbau der Strecke zwischen Brunnthal und Inntaldreieck anstehe, sagte Wöhr: „Aber da sind wir alle bestimmt zehn Jahre älter.“

Ernst Weidl (UWG) merkte zudem an, dass mögliche Auswirkungen des Lärmschutzbauten auf Holzolling zu überprüfen seien. „Normal sind sie da ja nicht betroffen“, sagte er. Mit dem Neubau könne sich das ändern – der Schall könnte auf die Nordseite der Autobahn reflektiert werden. Die Anmerkung nahm der Gemeinderat in sein Schreiben ebenso auf wie die Anregung des Arbeitskreises Energie, Fotovoltaik-Anlagen auf den Wall zu bauen.