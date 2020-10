A 8: Lastwagen rammt Verkehrssicherungsanhänger - hoher Schaden, langer Stau

EIn Lastwagen hat am Seehamer See einen Anhänger der Autobahnmeister gerammt. Die Folge: Der Verkehr staut sich.

Update, 14.20 Uhr:

Der Polizeibericht liegt vor: Am 21. Oktober gegen 12:38 Uhr ereignete sich auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Salzburg kurz vor dem Parkplatz Seehamer See ein Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger, slowenischer Lenker eines Sattelzuges fuhr auf einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei Holzkirchen auf.

Dieser sicherte eine Baustelle ab, durch die die Fahrbahn auf zwei Fahrspuren verengt war.

Der Slowene gab an, unmittelbar vor dem Anhänger durch einen blauen Citroen Kombi geschnitten worden zu sein, und nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen einen Aufprall auf dieses Fahrzeug verhindert haben zu können. Leider stieß er beim Ausweichen dann gegen den Sicherungsanhänger. Dieser wurde dabei völlig zerstört. Der ihn ziehende Lkw der Autobahnmeisterei wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Fahrerkabine des slowenischen Lkw wurde stark beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Es entstand ein Sachschaden von circa 35 000 Euro. Durch die Sperrung baute sich zeitweise ein Rückstau bis Weyarn auf.

Da sich der blaue Kombi anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, kann dieser Unfallhergang nur lückenhaft rekonstruiert werden. Zeugen werden daher gebeten sich unter der Telefonnummer 08024/90730 bei der Autobahnpolizei Holzkirchen zu melden.

Erstmeldung 13.30 Uhr: Offenbar einen Moment unaufmerksam war der Fahrer eines slowenischen Lkw auf der A 8. Er rammte gegen 12.35 Uhr auf Höhe Seehamer See einen Verkehrssicherungsanhänger. Zwei Spuren der Autobahn wurden gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau, der derzeit zurück bis zur Anschlussstelle Weyarn reicht. Dem Ánschein nach wurde niemand verletzt.