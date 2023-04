Lkw rollt beim Abladen los: 50000 Euro Schaden

Der Unfall passierte am Stallauer Weiher.

Unfall in Kleinhöhenkirchen

Weil sich ein Lkw beim Abladen selbstständig machte, sind bei einem Unfall in Weyarn mehr als 50000 Euro Schaden entstanden.

Kleinhöhenkirchen - Beim Kiesabladen im Weyarner Ortsteil Kleinhöhenkirchen hat sich am Mittwoch ein Lkw selbstständig gemacht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 15 Uhr im bewaldeten Bereich der Altenburger Straße. Um Kies auszuladen, sicherte ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Aßling seinen Lkw mittels Handbremse vorm Wegrollen. Er ließ den Motor laufen und stieg aus.

Nach etwa fünf Minuten geriet der Lastwagen ins Rollen. Der Lkw wurde schließlich von einem Baum gestoppt und kam so zum Stehen. Der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen, außerdem wurden ein Telefonmast und eine Leitplanke beschädigt. Allein der Sachschaden am Lkw wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.

