Maibaum im August? Wurscht, Hauptsache das Ortsbild ist wieder komplett

Trachtler Neukirchen

Nein, die Trachtler in Neukirchen (Gemeinde Weyarn) haben sich nicht in der Jahreszeit geirrt. Sie haben jetzt ihren Maibaum aufgestellt.

Corona hat den Trachtlern in Neukirchen voriges Jahr alle Pläne durchkreuzt: Erst wurde die Maifeier gestrichen, dann das Fest zum 115-Jährigen. Während Letzteres wenigstens keine sichtbare Lücke hinterließ, fehlte der Maibaum aber im Ortsbild. Seit Sonntag ist es wieder komplett: Der Trachtenverein hat ein neues Zunftstangl aufgestellt.

Rund 30 Helfer packten mit an, wegen des nassen Wetters unterstützt von einem Kran, zumal der noch recht frisch gefällte Stamm relativ viel wog. Insofern hätten es Diebe auch schwer gehabt, hätten sie auf dem Schirm gehabt, dass die Neukirchner einen „Augustbaum“ aufstellen. An Bewachung ließen es die Trachtler dennoch lieber nicht mangeln. Schließlich hatten sie viel Arbeit in den Baum gesteckt und sogar ein Rautenmuster und eine Gams in den Stamm geschnitzt.