Mann schenkt Kindern Eis vor der Grundschule: Polizei entwarnt- „Kein Lockangebot“

Von: Jonas Napiletzki

An der Grundschule in Weyarn (Archivbild) hat ein unbekannter Mann drei Kindern ein Eis überreicht. © Plettenberg

Nachdem ein Unbekannter drei Kindern ein Eis aus dem Autofenster heraus überreicht hatte, brodelte in der Grundschule Weyarn die Gerüchteküche. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Weyarn – Für Aufruhr in der Grundschule Weyarn hat in den vergangenen Tagen ein Mann gesorgt, der ungefragt drei Kindern aus seinem Auto heraus jeweils ein Eis geschenkt hatte. Nun gibt die Polizei Holzkirchen für diesen konkreten Fall Entwarnung: „Es besteht keine Gefahr für die Kinder“, erklärt stellvertretender Dienststellenleiter Robert Hirschel auf Nachfrage unserer Zeitung.

Kein strafrechtlich relevantes Handeln

Die Beamten hätten intensiv ermittelt, alle Beteiligten befragt und sich zu relevanten Zeiten auch vor der Grundschule postiert. Dabei stellte die Polizei fest, dass kein strafrechtlich relevantes Handeln vorgelegen habe. Der weiter unbekannte Mann habe „kein Lockangebot“ ausgesprochen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Ermittler bereits am Mittwoch, 8. März, zwischen 15 und 15.30 Uhr. Die Beamten wurden von der Schulleitung am darauffolgenden Dienstag, 14. März, verständigt. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Schulfamilie Gerüchte im Umlauf, konkrete Informationen lagen aber noch niemandem vor, bestätigt Hirschel.

Polizei sollte jederzeit verständigt werden

Der stellvertretende Dienststellenleiter betont, es sei verständlich, dass Eltern beunruhigt waren. „Wenn es Kinder betrifft, sind das immer besonders heikle Themen.“ Auch, wenn sich der aktuelle Fall als nicht strafrechtlich relevant herausgestellt habe, sei es weiterhin wichtig, dass sich Kinder in solchen Fällen mitteilen würden und das Umfeld hellhörig werde. Dabei solle jederzeit und möglichst schnell die Polizei verständigt werden – „dafür sind wir da.“ Hirschel betont weiter, die Polizei würde verdächtigen Wahrnehmungen immer zeitnah nachgehen. nap

