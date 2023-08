Eltern wünschen sich beleuchtete Bushäuschen

Von: Christine Merk

Steht auf Privatgrund: das Bushäuschen in Großpienzenau. Der Grundeigentümer sorgt sich wegen der Haftung, eine Verlegung ist wahrscheinlich. © Thomas Plettenberg

Eltern aus Großpienzenau wünschen sich beleuchtete Bushalte-Haltestellen in ihrem Ort. Das löste im Gemeinderat Weyarn eine kleine Diskussion aus. Denn unklar ist, ob ein Bushäuschen nicht sogar einen neuen Standort braucht.

Weyarn – Die Bushaltestelle an der Straße Am Waldeck in Großpienzenau – rechts am Ortausgang in Richtung Kleinpienzeau – muss möglicherweise verlegt werden. Dies ist auch der Grund dafür, warum im Weyarner Gemeinderat vorerst keine Entscheidung über eine etwaige Beleuchtung fiel. Eine längere Diskussion löste das Thema dennoch aus.

Eine in Großpienzenau ansässige Familie hatte in einem Antrag darum gebeten, zur Sicherheit der Schulkinder die Straße Ehgart und die Burgstraße in Richtung der Haltestellen auszuleuchten. Im Straßenausschuss fand aber nur eine „kleinere Lösung“ eine Mehrheit: die Installation eine Solarleuchte an der Bushaltestelle Am Waldeck. Die Grünen im Gremium wollten sich damit nicht zufrieden geben und stellten daraufhin im Gemeinderat einen Antrag für zwei Leuchten, nämlich zusätzlich zur Bushaltestelle auch an der Kreuzung Ehgart/Burgstraße.

Nach einer Ortsbesichtigung stellte sich die Situation wiederum etwas anders dar. „Die Bushaltestelle wäre schon beleuchtet“, berichtete Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU), „wenn die Laterne nicht in den Baum eingewachsen wäre.“ Als erste Maßnahme sollen nun die Mitarbeiter des Bauhofs die Laterne freischneiden.

Eine neue Beleuchtung wird aber wohl dennoch notwendig. Ein Sturm vor einigen Wochen hat einen großen Ast auf das Bushäuschen fallen lassen. Der Eigentümer, auf dessen Grund das Häuschen steht, habe nun Befürchtungen wegen der Haftung, sagte Wöhr. Die Gemeinde müsse vielleicht einen neuen Platz suchen. Das werde aber etwas dauern, weil dafür Gespräche auch mit dem Landratsamt notwendig sind.

Der Wunsch nach einer Laterne an der Kreuzung löste aber eine längere Diskussion aus. Anschi Hacklinger (Grüne) begründete den Antrag ihrer Fraktion. Es gehe um eine punktuelle Beleuchtung, nicht darum, alle Nebenstraße auszuleuchten, betonte sie. „Wir müssen halt jeden Fall einzeln anschauen.“ Auch Katharina Wacker (SPD) fand den Wunsch der Eltern „völlig legitim“. Anian Rutz (UWG) plädierte ebenso für den Vorschlag mit zwei Solarlaternen. Franz Demmelmeier (SPD) dagegen warf ein, dass es in Gotzing, wo er wohnt, drei Haltestellen gebe, von denen keine beleuchtet sei. „Wenn wir nun alle beleuchten wollen, brauchen wir ein Konzept“, sagte er.

Wöhr sah das nicht so. Er befürchtete „keinen Riesenpräzedenzfall“, sagt er. Eine Solarleuchte koste etwa 3500 Euro. Sein Vorschlag: eine punktuelle Beleuchtung. Rutz betonte noch einmal, dass es bei solchen Investitionen auch um ein Zeichen für die Bürger gehe, dass ihre Anliegen den Gemeinderäten wichtig sind.

Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Zuerst muss die eventuelle Verlegung der Bushaltestelle geklärt werden. Bezüglich einer Leuchte an der Straße prüft die Verwaltung, an welcher Stelle dies möglich und sinnvoll wäre.

