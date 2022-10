Mercedes gerät während der Fahrt in Brand: 64-Jährige reagiert richtig

Von: Andreas Höger

Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Autobahnpolizei Holzkirchen am Montag (24. Oktober) gerufen (Symbolbild). © Polizei

Gerade noch rechtzeitig hatte eine 64-Jährige am Montag in der Früh (24. Oktober) ihren Mercedes auf dem Standstreifen der Autobahn abgestellt. Kurz darauf, gegen 8.40 Uhr, ging der Wagen unweit des Rastplatzes Seehamer See in Flammen auf.

Weyarn – Ein brennendes Auto auf dem Standstreifen behinderte am Montag (24. Oktober) gegen 8.40 Uhr den Verkehr auf der Autobahn A 8 in Richtung München. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, geriet der Mercedes einer 64-jährigen Deutschen während der Fahrt in Brand. Kurz vor Seeham (Gemeinde Weyarn) gelang es der Fahrerin, den Wagen abzustellen und zu verlassen.

Die Frau kam aus Österreich, unterwegs war sie mit dem Mercedes ihres Lebensgefährten in Richtung München. Kurz vor dem Rastplatz Seehamer See bemerkte sie, dass Rauch aus dem Wagen stieg. Geistesgegenwärtig steuerte sie den Standstreifen an. Kurz darauf trafen bereits Polizei und die Autobahnmeisterei Holzkirchen ein, die den Brand ablöschte. Die unmittelbar danach eintreffende Feuerwehr Irschenberg musste nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Sachschaden dürfte laut Polizei rund 3000 Euro betragen.

Der Mercedes wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen abtransportiert.

Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen Richtung München für etwa eine Stunde gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei aber nicht.

