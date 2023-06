Schul-Einbrecher richten in Weyarn 50.000-Euro-Schaden an

Von: Christine Merk

Teilen

Die Grundschule in Weyarn wurde im Mai Ziel eines Einbruchs. Die Täter gingen wie die Vandalen vor und richteten enomen Schaden an. © Archiv Thomas Plettenberg

Im Mai hatten Unbekannte in die Weyarner Schule eingebrochen. Jetzt berichtete Bürgermeister Wöhr im Gemeinderat von rund 50.000 Euro Sachschaden.

Weyarn – Nicht einmal vor den Klassenkassen haben die Täter Halt gemacht, die in der Nacht zum 17. oder 18. Mai in die Schule Weyarn eingebrochen haben (wir berichteten). In der Summe haben sie nicht übermäßig viel Geld erbeutet, im Schulhaus aber einen immensen Schaden angerichtet, wie Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) am Donnerstagabend im Gemeinderat berichtete.

„Sie haben alles aufgebrochen, was zugesperrt war“, sagte er. Türen, Schränke, Schreibtischschubladen und Spinde seien „mit dem Brecheisen und grober Gewalt aufgehebelt“ worden. Möbel, Fenster und die Schließanlage sind beschädigt und müssen repariert oder ausgetauscht werden. Den Sachschaden schätzt Wöhr auf etwa 50 000 Euro.

Die Gemeinde ist zwar versichert und hofft, dass möglichst viel erstattet wird. Klassenkassen werden aber nicht darunter fallen. Aus einer solchen haben die Täter 200 Euro entwendet. Die Kinder hatten diese als Preisgeld bei einem Radlwettbewerb gewonnen und wollten damit zum Eisessen gehen oder es für eine andere Unternehmung ausgeben. Auch im benachbarten Kinderland wurde eingebrochen und ein paar Tage später in der Schule Valley (wir berichteten). Im Kinderland ist der Schaden geringer, weil es schlicht nicht so viele Schlösser gibt, die aufgebrochen wurden, sagte der Bürgermeister.

Georg Grabichler (CSU) fragte nach, ob es sinnvoll wäre, an der Schule Videokameras zu installieren. Das wäre erlaubt, wenn die Aufzeichnungen nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht würden, wusste Geschäftsleiterin Christel Altenweger. Man könnte die Aufzeichnung zudem während des Schulbetriebs ausstellen, „Wir müssen das noch prüfen“, erklärte Wöhr. Er betonte aber, dass sich dieses Vorkommnis von allen bisherigen unterscheide. Der Einbruch zeuge von einem „systematischen Vorgehen“. Für den Bürgermeister steht fest: „Das war jemand, der gezielt Bargeld erbeuten wollte.“ Mit dem entsprechenden Werkzeug waren die Täter ausgerüstet. Wie Altenweger hinzufügte, wurde sogar ein Tresor aufgebrochen.

Ein Thema war der Einbruch auch für die Kinder. Sie hatten einen Tag schulfrei, weil in den verwüsteten Zimmern kein Unterricht möglich war. „Die Lehrer waren einen Tag mit Aufräumen beschäftigt“, sagte Wöhr. Der Einbruch wurde außerdem in der Woche darauf mit den Kindern besprochen.