Nach Arbeitsunfall mit drei Toten: Feuerwehr-Seelsorger erklärt, was Trauernde empfinden

Stärkende Worte am Einsatzort: Notfallseelsorger und Diakon Alois Winderl (hinten 3.v.l.) betreute die Einsatzkräfte. © Thomas Gaulke

Der tragische Arbeitsunfall mit drei Toten in Großseeham wird den Ort noch lange beschäftigen. Dank der Notfallseelsorge am Unglücksort waren die Betroffenen nicht allein mit ihrer Trauer.

Weyarn – Der tragische Arbeitsunfall mit drei verstorbenen Feuerwehrleuten in Großseeham wird den Ort noch lange beschäftigen. Dank der Notfallseelsorge am Unglücksort waren die Betroffenen nicht allein mit ihrer Trauer. Wie man in einer Situation, die einen einfach nur sprachlos macht, trotzdem die richtigen Worte findet, erklärt Feuerwehrseelsorger und Diakon Alois Winderl (64) im Interview.

Herr Winderl, was haben Sie gespürt, als Sie in Ihrer Funktion als Feuerwehrseelsorger am Unglücksort eingetroffen sind?

Alois Winderl: Völliges Unverständnis und eine große Ohnmacht. Da standen erfahrene Rettungskräfte, die soeben begriffen hatten, dass sie nichts tun können. Dass sie soeben drei Kameraden verloren haben. Diese Erkenntnis zieht einem von jetzt auf gleich den Boden unter den Füßen weg.

Was konnten Sie als Seelsorger tun?

Alois Winderl: Zunächst einfach da sein und Beistand leisten. Gott sei Dank waren noch viele weitere Helfer von Kriseninterventionsdienst (KID) und Notfallseelsorge vor Ort, auch aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Das dramatische bei diesem Einsatz war, dass es so viele unmittelbar Betroffene gibt. Einfach, weil die Opfer als Feuerwehrleute so gut bekannt waren.

Am meisten natürlich in ihrer eigenen Truppe, der Freiwilligen Feuerwehr Weyarn.

Alois Winderl: Für die ist es eine unvorstellbare Tragödie. Drum war es gut, dass sie am Einsatzort durch andere Kräfte abgelöst werden konnten. Mein Kollege als Notfallseelsorger, Pastoralreferent Richard Siebler, hat sich mit ihnen dann nach Weyarn zurückgezogen, um ihnen zunächst mal räumlichen Abstand vom Unglück zu ermöglichen.

Wie ist es denen ergangen, die vor Ort bleiben mussten?

Alois Winderl: Nach der Bergung habe ich die Einsatzkräfte für eine gemeinsame Verabschiedung der Verstorbenen um mich versammelt. Viel gesagt habe ich nicht, da in so einer Situation jedes Wort eins zu viel ist. Ich habe ihnen geraten, all ihre Gefühle in die Hände Gottes zu geben, auch wenn wir ihn in solchen Momenten nicht verstehen. Dann haben wir das Vaterunser gesprochen. Dass dabei auch gestandene Mannsbilder nasse Augen bekommen haben, war sehr bewegend, aber auch erleichternd. Alles, was da aus einem herausbricht, erleichtert die spätere Verarbeitung.

Für die die Betroffenen sicher auch Unterstützung erhalten.

Alois Winderl: Selbstverständlich stehen wir ihnen weiter zur Seite. Da wird es viele Gespräche geben, ob einzeln oder in der Gruppe. Gerade bei erfahrenen Einsatzkräften kann bei so einem schrecklichen Erlebnis im Bruchteil einer Sekunde ein über lange Jahre aufgebauter, emotionaler Schutzpanzer durchstoßen werden. Die tröstende Nachricht ist aber, dass sie beim richtigen Umgang damit gestärkt daraus hervorgehen können. Das gibt auch mir ganz persönlich Kraft.

Wie tief sind Sie selbst getroffen?

Alois Winderl: Sehr. Ich bin seit 27 Jahren als Notfallseelsorger im Landkreis Miesbach tätig, aber so ein tragisches Unglück habe ich bis dato noch nie erlebt. Und ja, auch ich frage mich, warum so etwas passieren musste. Aber vielleicht werden wir irgendwann eine Antwort von Gott erhalten. Was uns allen schon jetzt Mut machen sollte ist die Tatsache, wie groß der Zusammenhalt in so einer Situation ist. Dieses hervorragende Miteinander von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Notärzten und Polizei am Unfallort hat mich tief beeindruckt.

Waren eigentlich auch Angehörige vor Ort?

Alois Winderl: Ja, sie wurden natürlich von Anfang an intensiv vom KID und den Notfallseelsorgern betreut. Und sie konnten sich dann selbstverständlich auch im kleinsten Kreis unmittelbar von den Verstorbenen verabschieden.

